Πολιτική αβεβαιότητα στο Μπανγκλαντές μετά τη δραματική φυγή της πρωθυπουργού Χασίνα

Σε περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας ξυπνά σήμερα το Μπανγκλαντές, μετά τη χθεσινή παραίτηση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα, η οποία διέφυγε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ινδία, μετά από πολυήμερες ταραχές στη χώρα κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 366 άνθρωποι.

Σε χθεσινές δηλώσεις του ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε ότι θα σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση και θα προκηρυχθούν νέες εκλογές, χωρίς να πει άλλες λεπτομέρειες.

Πάντως, σε βίντεο που ανέβασαν στο Facebook οι διοργανωτές των φοιτητικών διαδηλώσεων έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα δεχθούν μια κυβέρνηση του στρατού.

Στις διαδηλώσεις της Δευτέρας και αφού η Χασίνα είχε διαφύγει, πλήθη εισέβαλαν στην πρωθυπουργική κατοικία, στην πρωτεύουσα Ντάκα, ενώ σημειώθηκαν λεηλασίες και ταραχές.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, μετά από τουλάχιστον 90 θανάτους την Κυριακή.

Οι βίαιες ταραχές είναι οι χειρότερες που έχει δει η χώρα της Νότιας Ασίας από την ίδρυσή της το 1971, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Πακιστάν με ηγέτη τον πατέρα της Χασίνα, του πρώτου ηγέτη του ελεύθερου Μπανγκλαντές.

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο με εκκλήσεις με αίτημα την κατάργηση της ποσόστωσης στις θέσεις εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά κατέληξαν σε αιτήματα για παραίτηση της Χασίνα μετά από 15 χρόνια στην εξουσία.

Ηρεμία ζητά η Δύση

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ και δυτικές κυβερνήσεις κάλεσαν χθες Δευτέρα να αποκατασταθεί η «ηρεμία» και να αρχίσει «δημοκρατική μετάβαση» στο Μπανγκλαντές, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εξαίρει τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, που ανακοίνωσαν τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης μετά τη φυγή της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα από τη χώρα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε να υπάρξει «ειρηνική, συντεταγμένη και δημοκρατική μετάβαση» στη χώρα με πληθυσμό 170 εκατομμυρίων, εταίρο μεγάλων οικονομιών, ειδικά στον τομέα της υφαντουργίας.

Στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε «όλα τα μέρη να απόσχουν από τη χρήση περαιτέρω βίας», καθώς «χάθηκαν υπερβολικά πολλές ζωές τις τελευταίες εβδομάδες», παροτρύνοντας να αποκατασταθεί η «ηρεμία» και να ασκηθεί «αυτοσυγκράτηση» τις «επόμενες ημέρες».

Ακόμη, ο Μάθιου Μίλερ φρόντισε να «χαιρετίσει την ανακοίνωση (σ.σ. από τον επικεφαλής του στρατού) πως σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση», ενώ ζήτησε «η όποια μετάβαση να γίνει όπως ορίζει η νομοθεσία στο Μπανγκλαντές».

Ερωτηθείς σχετικά με τον ρόλο των δυνάμεων ασφαλείας στην κρίση και στη μετάβαση στο Μπανγκλαντές, ο κ. Μίλερ εξέφρασε ικανοποίηση για τις πληροφορίες κατά τις οποίες «ο στρατός αντιστάθηκε στην πίεση να καταστείλει» τις διαδηλώσεις.

Αν και οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία υποστήριζαν την κυβέρνηση Χασίνα από τη στιγμή που άρχισαν οι ταραχές, την Κυριακή επανειλημμένα ο στρατός και η αστυνομία δεν επενέβησαν για να διαλύσουν τους διαδηλωτές - όπως στις προηγούμενες μαζικές κινητοποιήσεις.

Για τον κ. Μίλερ, «όλες οι αποφάσεις για την προσωρινή κυβέρνηση πρέπει να ληφθούν με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, στο κράτος δικαίου και τη βούληση του λαού του Μπανγκλαντές».

Το Ηνωμένο Βασίλειο -η πάλαι ποτέ αποικιακή δύναμη, πριν από τον πολυαίμακτο χωρισμό της Ινδίας και του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένου αυτού που ήταν τότε το Ανατολικό Πακιστάν, προτού τελικά γίνει ανεξάρτητο κράτος, το Μπανγκλαντές, το 1971- κάλεσε με τη σειρά του να αποκατασταθεί η «ηρεμία» και να υπάρξει «αποκλιμάκωση».

Συνολικά, 366 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα επεισόδια αφότου άρχισαν οι διαδηλώσεις, τον Ιούλιο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της αστυνομίας, κυβερνητικών πηγών και δομών υγείας στη χώρα της Ασίας.

