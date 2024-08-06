Ένας από τους εμβληματικούς δράστες της επίθεσης στην έδρα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου εισέβαλε γυμνόστηθος, με εμφανή τατουάζ, βαμμένο πρόσωπο, γούνινο καπέλο με κέρατα βίσονα στο κεφάλι και δόρυ στα χέρια, θα ανακτήσει αυτά τα δυο τελευταία στοιχεία της περιβολής του, που είχαν κατασχεθεί και παρέμεναν ως τώρα στην κατοχή των αρχών, δυνάμει απόφασης αμερικανού δικαστή που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα.

«Καθώς η κυβέρνηση δεν απέδειξε ότι χρειάζεται ακόμη τα αντικείμενα αυτά ως τεκμήρια (...) το δικαστήριο αποδέχεται το αίτημα του κ. Τσάνσλεϊ», ανέφερε ο δικαστής Ρόις Λάμπερθ στην απόφασή του.

Ο 36χρονος Τζέικομπ Τσάνσλεϊ αυτοανακηρυγμένος «σαμάνος», οπαδός διαφόρων θεωριών συνωμοσίας της άκρας δεξιάς που διασπείρει το νεφέλωμα QAnon, πήρε μέρος στην εισβολή στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 στην οποία προέβη ορδή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να εμποδιστούν οι κοινοβουλευτικοί να προχωρήσουν στην τυπική επικύρωση της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Γνωστός επίσης ως Τζέικ Άντζελι, μπήκε στο ημικύκλιο της Γερουσίας, θρονιάστηκε στην καρέκλα του αντιπροέδρου Μάικ Πενς και άφησε σημείωμα που ανέγραφε «δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου, η δικαιοσύνη έρχεται!».

Άλλοι οπαδοί του κ. Τραμπ είχαν στήσει κρεμάλες έξω από το Κογκρέσο, προορισμένες ειδικά για τον κ. Πενς, «προδότη» κατ’ αυτούς.

Ο κ. Τσάνσλεϊ, με καταγωγή από το Φοίνιξ (Αριζόνα, νοτιοδυτικά), συνελήφθη μερικές ημέρες αργότερα· καταδικάστηκε το 2021 για παρακώλυση επίσημης διαδικασίας. Του επιβλήθηκε ποινή 41 μηνών κάθειρξης. Αφέθηκε ελεύθερος την άνοιξη του 2023, όμως τα προσωπικά του αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί όταν συνελήφθη παρέμειναν στην κατοχή των αρχών.

Συνολικά, ποινικές διώξεις για αδικήματα βαρύτητας διαφόρων βαθμών ασκήθηκαν σε κάπου 1.100 ανθρώπους από όσους διέπραξαν την αιματηρή επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

