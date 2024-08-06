Μήνυμα των ΗΠΑ στο Ιράν να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε άλλες να επιδώσουν μέσω διπλωματικών διαύλων στο Ιράν το μήνυμα ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της, δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή.

Ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδυθεί σε «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, μέρα και νύχτα» για να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω της ανησυχίας για τα αντίποινα που φέρεται να προετοιμάζει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να απόσχουν από την κλιμάκωση» είπε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την ομόλογό του της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να λάβουν μέτρα για να αμβλυνθούν οι εντάσεις. Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα οδηγήσει σε περισσότερη σύγκρουση, περισσότερη βία, περισσότερη ανασφάλεια».

Το Ιράν, που κατηγόρησε το Ισραήλ για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη, διαμηνύει πως θα υπάρξει «σκληρή τιμωρία» του εβραϊκού κράτους για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς και αυτήν ηγετικού στελέχους της λιβανικής Χεζμπολά, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό την περασμένη Τρίτη.

Επισήμως, το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πάντως ορκίστηκε πως θα αφανίσει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα τους που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις, ιδίως για τις απειλές που εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Ενημερώθηκαν για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ στο Ιράκ και τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και την ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης. Τουλάχιστον πέντε αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση με ρουκέτες εναντίον της; βάσης, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Τους τονίστηκε πως είναι ακόμη «ασαφές» το εάν, το πότε και το πώς θα επιτεθούν το Ιράν και η Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ.

Ακόμη, ενημερώθηκαν για τις κινήσεις του αμερικανικού στρατού για να υποστηρίξει την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση που γίνει στόχος επίθεσης. Και ακόμη, για τις διπλωματικές προσπάθειες να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και στις —ακόμη αδιέξοδες— προσπάθειες να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.

Ο κ. Μπλίνκεν συνομίλησε νωρίτερα χθες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, και τον αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι.

Στις δηλώσεις του στην Ουάσιγκτον ο κ. Μπλίνκεν απηύθυνε ξανά έκκληση στα μέρη να «σπάσουν αυτόν τον κύκλο» της βίας και να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας — παρά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, βασικού παράγοντα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις. «Επείγει τα μέρη να κάνουν ορθές επιλογές τις ώρες και τις ημέρες που έρχονται», τόνισε, καλώντας τα να κλείσουν συμφωνία και όχι να «αναζητούν τρόπους να καθυστερήσουν ή να αρνηθούν».

