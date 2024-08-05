Μπανγκλαντές: Στους 56 οι νεκροί από τις ταραχές σε όλη τη χώρα

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στις νέες ταραχές που συγκλονίζουν το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές.

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα υπέβαλε την παραίτησή της και εγκατέλειψε τη χώρα.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ντάκα μεταφέρθηκαν 44 πτώματα, ανέφερε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, σημειώνοντας ότι όλα τα θύματα έφεραν τραύματα από σφαίρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και ένας στην πόλη Τσιταγκόνγκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε σήμερα ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μια «συντεταγμένη και ειρηνική μετάβαση» σε μια «δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση» μετά τη φυγή της Χασίνα.

Στην ανακοίνωσή του ο Ζοσέπ Μπορέλ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, εξέφρασε τη λύπη του «για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων» και ζήτησε να απελευθερωθούν οι διαδηλωτές που «κρατούνται αυθαίρετα».

Έκανε επίσης έκκληση να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

