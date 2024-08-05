Μπανγκλαντές: Σκηνές χάους στην Ντάκα- Εισέβαλαν στην κατοικία της πρωθυπουργού

Νεκροί με τραύματα από σφαίρες, πλήθη που πυρπολούσαν τηλεοπτικά κανάλια, διαδηλωτές ξαπλωμένοι στα κρεβάτια της πρωθυπουργικής κατοικίας: αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους στο Μπανγκλαντές, μετά τη φυγή, το πρωί, της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα από τη χώρα.

Η πτώση της Χασίνα, έπειτα από 15 χρόνια στην εξουσία, ήταν ένα γεγονός που γιόρτασαν πολλοί από τους διαδηλωτές, ανεβασμένοι στη στέγη της επίσημης κατοικίας της αφού εκείνη έφυγε στην Ινδία με ελικόπτερο. Από εκεί, φέρεται ότι σκοπεύει να πάει στη Βρετανία.

«Δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου με λόγια, είμαι τόσο χαρούμενος», δήλωσε εκστασιασμένος ο Μοχάμαντ Μπασίρ, 35 ετών, ένας από τα εκατομμύρια Μπανγκλαντεσιανούς που βγήκαν τους δρόμους όταν ο αρχηγός του στρατού ανακοίνωσε ότι θα σχημάτιζε μεταβατική κυβέρνηση. «Η μοναδική μου επιθυμία τώρα είναι να φροντίσω τις οικογένειες των ανθρώπων και των φοιτητών που σκοτώθηκαν και να αποδώσουμε δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης το σύνθημα ήταν ένα: «Ευτυχισμένη Ημέρα της Ανεξαρτησίας».

Όμως στους διαδρόμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ντάκα, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πτώματα μέσα σε λίμνες αίματος. Τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 300 τις προηγούμενες ημέρες.

Οι περισσότεροι από τους 44 νεκρούς που είδε ο δημοσιογράφος ήταν νέοι άνδρες και όλοι τους έφεραν τραύματα από σφαίρες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί και πολλοί αστυνομικοί.

Το οργισμένο πλήθος εκδικήθηκε την παραιτηθείσα πρωθυπουργό: κάποιοι κατέστρεψαν αγάλματα του πατέρα της –και πατέρα της ανεξαρτησίας του Μπανγκλαντές– Σεΐχ Μουτζιμπούρ Ραχμάν. Ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ραχμάν πυρπολήθηκε. Αυτή η εικόνα των φλεγόμενων πορτρέτων του θα ήταν αδιανόητη λίγες ώρες νωρίτερα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας παρέμεναν ακόμη πιστές στη Χασίνα.

Τα γραφεία του Συνδέσμου Αουάμι, του κόμματος της Χασίνα, πυρπολήθηκαν επίσης σε όλη τη χώρα.

Εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο κοινοβούλιο. Τα τοπικά κανάλια έδειξαν διαδηλωτές που χειροκροτούσαν ξέφρενα, πηδούσαν στα έδρανα και άναβαν καπνογόνα.

Ο Σαζίντ Αχνάφ, 21 ετών, είπε ότι κατέβηκε στους δρόμους της Ντάκα για να γιορτάσει «αυτήν την υπερήφανη στιγμή».

«Είμαι τόσο ευτυχισμένος που η χώρα μας απελευθερώθηκε», είπε, παραλληλίζοντας τα σημερινά γεγονότα με τον πόλεμο της ανεξαρτησίας από το Πακιστάν. «Απελευθερωθήκαμε από τη δικτατορία», πρόσθεσε.

Η διαμαρτυρία των φοιτητών κατά του συστήματος πρόσληψης στον δημόσιο τομέα –όπου ευνοούνταν οι απόγονοι των βετεράνων του πολέμου της ανεξαρτησίας– εξελίχθηκε σε μαζικές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση της Χασίνα. Ένας συμβολικός στόχος για τους διαδηλωτές ήταν η επίσημη κατοικία της πρώην πρωθυπουργού, η οποία επέστρεψε στην εξουσία το 2009, έπειτα από μια πρώτη θητεία μεταξύ 1996-2001.

Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση, οι διαδηλωτές γελούν ενώ εξερευνούν το δαιδαλώδες μέγαρο στην καρδιά της πρωτεύουσας, ξαπλώνουν τα κρεβάτια και μεταφέρουν έπιπλα, βιβλία και τηλεοράσεις. Η κουζίνα λεηλατήθηκε και το πλήθος έφαγε όσα τρόφιμα βρήκε εκεί. Ψάρεψαν με απόχες ακόμη και τα χρυσόψαρα στους κήπους του μεγάρου.

Άλλοι τραβούσαν φωτογραφίες με τα ζώα που βρήκαν στην κατοικία της πρώην πρωθυπουργού, όπως κουνέλια και κατσίκες.

Οι τοιχογραφίες και τα αγάλματα του πατέρα της Χασίνα καταστράφηκαν με βαριοπούλες.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει την κατάσταση αλλά πολλοί αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταστολή των διαδηλώσεων του Ιουλίου φοβούνται τα αντίποινα. «Πολλά αστυνομικά τμήματα δέχτηκαν επίθεση, πολλοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν. Εδώ επικρατεί ο νόμος του όχλου», είπε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

