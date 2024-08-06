Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως υπέβαλε αίτημα με σκοπό να επιτραπεί στον φυλακισμένο πρώην αντιπρόεδρο του Ισημερινού, Χόρχε Γκλας, να μεταβεί σε τρίτο κράτος.

Το Μεξικό προχώρησε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεών του με τον Ισημερινό τον Απρίλιο, όταν στοιχεία των δυνάμεων ασφαλείας του κράτους των Άνδεων εισέβαλαν στην μεξικανική πρεσβεία για να συλλάβουν τον κ. Γκλας, που είχε καταφύγει στη διπλωματική αντιπροσωπεία τον Δεκέμβριο, αφού του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο από τη μεξικανική κυβέρνηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού διευκρίνισε ακόμη σε ανακοίνωση Τύπου πως ενόσω εκκρεμεί η διευθέτηση του αιτήματος, ζήτησε από τις αρχές του Ισημερινού να αποφυλακίσουν τον πρώην αντιπρόεδρο και να τον μεταφέρουν σε «ασφαλή» τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του.

Ο κ. Γκλας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά τη σύλληψή του τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη συνήγορό του Σόνια Βέρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισημερινού αποφάνθηκε μερικές ημέρες μετά τη σύλληψή του πως, παρότι η σύλληψή του έγινε «παράνομα», πρέπει να παραμείνει στη φυλακή εξαιτίας των πρότερων καταδικών του.

Ο κ. Γκλας έχει καταδικαστεί δυο φορές για υποθέσεις διαφθοράς κι είναι αντιμέτωπος με νέα ποινική δίκη. Ο ενδιαφερόμενος χαρακτηρίζει τις διώξεις σε βάρος του πολιτικό διωγμό.

Το Μεξικό, αφού διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με τον Ισημερινό εξαιτίας της εισβολής στην πρεσβεία του στο Κίτο τον Απρίλιο, ανέθεσε στην Ελβετία να χειρίζεται εξ ονόματός του τη διευθέτηση διμερών ζητημάτων που εκκρεμούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

