Εν όψη των ευρωεκλογών την επόμενη εβδομάδα, και ενώ οι δημοσκοπήσεις δίνουν στα ακροδεξιά κόμματα πολύ υψηλά ποσοστά, η Γαλλίδα ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν κάλεσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να συνεργαστούν και να σχηματίσουν μια δεξιά υπερομάδα που θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπλοκ κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera χθες, Κυριακή, η Λεπέν δήλωσε: «Αυτή είναι η στιγμή να ενωθούμε, θα ήταν πραγματικά χρήσιμο. Αν τα καταφέρουμε, θα γίνουμε η δεύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε μια τέτοια ευκαιρία να μας προσπεράσει».

Η Μελόνι, η οποία επίσης δέχεται προτάσεις από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να ενώσει τις δυνάμεις της με το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, απάντησε ότι είναι ανοιχτή σε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα της δεξιάς.

Η ακροδεξιά προβλέπεται να έχει καλές επιδόσεις στις εκλογές της 6ης-9ης Ιουνίου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες αμφιβολίες σχετικά με το ποια κόμματα θα μπορέσουν να συνεργαστούν ως διασυνοριακές πολιτικές ομάδες επειδή πολλά από τα εθνικά κόμματα είναι έντονα διχασμένα ειδικά σε σχέση με τη Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Politico, τα ακροδεξιά κόμματα χωρίζονται επί του παρόντος σε τέσσερις ομάδες: Το κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν συμμαχεί επί του παρόντος με την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID), ενώ το κόμμα των Αδελφών της Ιταλίας του Μελόνι με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR).

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από τις επερχόμενες εκλογές είναι πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν στη συνέχεια. Αν όλοι ένωναν τις δυνάμεις του - κάτι που φαίνεται ακόμα απίθανο - θα μπορούσαν να είναι η Νο 2 δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.