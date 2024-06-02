Τους 38 βαθμούς Κελσίου πλησίασε η μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα σήμερα Κυριακή.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 37,8 βαθμούς Κελσίου.

Πάνω από 37 βαθμοί καταγράφηκαν σε περιοχές τόσο στη Θεσσαλία, όσο και στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα.

Δείτε τη λίστα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο:

Πηγή: skai.gr

