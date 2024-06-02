Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κοντά στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στη Μεσσηνία - Πάνω από τους 37 σε Θεσσαλία, Βοιωτία και Φθιώτιδα

Δείτε τη λίστα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Κυριακή

Άνοδος θερμοκρασίας

Τους 38 βαθμούς Κελσίου πλησίασε η μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα σήμερα Κυριακή.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 37,8 βαθμούς Κελσίου.

Πάνω από 37 βαθμοί καταγράφηκαν σε περιοχές τόσο στη Θεσσαλία, όσο και στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα.

Δείτε τη λίστα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο: 

Μετεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Καύσωνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark