Γερμανίδα ΥΠΕΞ: «Η ενότητα της ΕΕ έχει μεγαλύτερη σημασία από «παιγνιδάκια»

Η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ επέμεινε χθες Τρίτη στην σημασία της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενη στην πρόσκληση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα στη Βουδαπέστη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ, σε αντίδραση στην πρόσφατη «ειρηνευτική αποστολή» του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Εξετάσαμε (...) το εάν έπρεπε να γίνει μακρά συζήτηση σχετικά με τον τόπο συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών. Αυτό όμως που ήταν πολύ ουσιαστικό και σαφές για τα (σ.σ. υπόλοιπα) 26 κράτη-μέλη ήταν η κριτική για όσα κάνει με δική του πρωτοβουλία ο ούγγρος πρωθυπουργός» και «όλοι τόνισαν εκ νέου αυτό που ήδη γνωρίζουν άπαντες –και ο ούγγρος πρωθυπουργός–, ότι στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική άμυνας δεν εκπροσωπεί την ΕΕ η προεδρεύουσα (σ.σ. χώρα) του Συμβουλίου, αλλά ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής», είπε η κυρία Μπέρμποκ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ με τον ολλανδό ομόλογό της Κάσπαρ Φέλτκαμπ.

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας επισήμανε πως τα ταξίδια του κ. Όρμπαν προκάλεσαν σύγχυση, συμπληρώνοντας ότι τα 26 κράτη-μέλη κατέστησαν σαφές ότι «οι καιροί είναι πολύ σοβαροί για να ασχολούμαστε με παιχνιδάκια και μικροπράγματα, το ποιος καλεί ποιον πού (...) Ως ΕΕ, επικεντρωνόμαστε στο να δράσουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα. Εγώ, ως ‘καλή διπλωμάτης’, πάω όπου με καλούν. Στην συνάντηση ‘Γκίμνιχ’ (σ.σ. άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών που οργανώνεται παραδοσιακά στη χώρα που ασκεί την προεδρία στην αρχή του εξαμήνου) καλεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και, εξ όσων γνωρίζω, χθες μας κάλεσε στις Βρυξέλλες (...) θα ανταποκριθώ σε αυτή την πρόσκληση», κατέστησε σαφές η Αναλένα Μπέρμποκ.

Στο ίδιο πνεύμα, ο ολλανδός ομόλογός της χαρακτήρισε «λάθος» τα ταξίδια του Βίκτορ Όρμπαν, πάνω απ’ όλα την επίσκεψή του στη Μόσχα, και πρόσθεσε ότι αν και η εκ περιτροπής προεδρία δεν εκπροσωπεί την ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, «αναμένουμε η προεδρία να υπηρετεί την ενότητα και να ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής».

Τα συμπεράσματα αλλεπάλληλων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων υπήρξαν πάντα σαφή σχετικά με την Ουκρανία, «η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και η Ουκρανία το θύμα στη σύγκρουση» και «δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», επέμεινε ο υπουργός. Ο κ. Φέλτκαμπ διευκρίνισε επίσης ότι η ολλανδική κυβέρνηση αποφασίζει κατά περίπτωση για την συμμετοχή της στα συμβούλια υπουργών της ΕΕ και ανέφερε ως παράδειγμα την πρόσφατη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών στο άτυπο συμβούλιο στην Ουγγαρία.

Σημείωσε κι αυτός ότι ο κ. Μπορέλ αποφάσισε το προσεχές άτυπο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες και θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση.

Όπως έγινε γνωστό μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία δεν συμφώνησαν με την απόφαση του Ζοζέπ Μπορέλ για «μποϊκοτάζ» της Ουγγαρίας ως προεδρεύουσας, εν είδει «απάντησης» στην συμπεριφορά του πρωθυπουργού Όρμπαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

