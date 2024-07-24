Η Νιγηρία διπλασιάζει τον κατώτερο μισθό: θα φθάσει τα 39,60 ευρώ

Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Νιγηρίας υιοθέτησε χθες Τρίτη σχέδιο νόμου που προβλέπει να υπερδιπλασιαστεί ο κατώτερος μισθός, με τις αρχές να προειδοποιούν εναντίον διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση του κόστους ζωής.

Ο μηνιαίος κατώτερος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 30.000 στα 70.000 νάιρα (κάπου 39,60 ευρώ) αφού εγκρίνει το νομοσχέδιο ο πρόεδρος Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου. Το κείμενο εγκρίθηκε με ταχείες διαδικασίες από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το κοινοβούλιο μείωσε επίσης από τα πέντε στα τρία χρόνια την περίοδο ισχύος της συλλογικής σύμβασης στον δημόσιο τομέα της αφρικανικής χώρας.

Η υιοθέτηση του σχεδίου νόμου ήταν «σημαντική για τον νιγηριανό λαό», έκρινε ο Γκόντσγουιλ Ακπάμπιο, πρόεδρος της Γερουσίας και μέλος του κόμματος APC του κ. Τινούμπου.

Το κόστος διαβίωσης αυξήθηκε δραματικά αφότου ο κ. Τινούμπου έβαλε τέλος στη δαπανηρή επιδότηση των καυσίμων και χαλάρωσε τον έλεγχο των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, μετά την έναρξη της θητείας του, τον Μάιο της περασμένης χρονιάς.

Ο πληθωρισμός έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ —στο 34,19%— τον Ιούνιο. Και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ξεπέρασε το 40,87%, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της εθνικής υπηρεσίας στατιστικής της Νιγηρίας.

Τα συνδικάτα αποδέχθηκαν την κυβερνητική πρόταση για την αύξηση του κατώτερου μισθού έπειτα από μήνες αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις, παρότι ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή που διεκδικούσαν.

Η νέα μισθολογική κλίμακα έχει εφαρμογή στους εργαζόμενους στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα — τους υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών, το προσωπικό των αεροδρομίων, τους εκπαιδευτικούς και άλλους.

Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου ανακοινώθηκε ενώ γίνονται μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης εκκλήσεις στους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους να διαδηλώσουν τον Αύγουστο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική πολιτική του κ. Τινούμπου.

Στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής σημειώθηκε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων εργατικών συνδικάτων για αυξήσεις μισθών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

