Κόλαση πυρός: Βίντεο του ισραηλινού στρατού ενώ ισοπεδώνει συνοικία στη Γάζα σε αεροπορική επιδρομή Κόσμος 18:05, 09.10.2023

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε 130 στόχους σε τρεις ώρες στη Γάζα - Στο βίντεο διακρίνεται μπαράζ ισχυρών εκρήξεων σε μια ισοπεδωμένη πόλη