Τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν στη Σαουδική Αραβία θα είναι λιγότερο προηγμένα από αυτά που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν νόμο των ΗΠΑ που εγγυάται το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στην περιοχή, δήλωσαν την Τετάρτη Αμερικανοί αξιωματούχοι και ειδικοί άμυνας που μίλησαν στο Reuters.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πώληση των σύγχρονων μαχητικών στο Ριάντ, ωστόσο τα σαουδαραβικά αεροσκάφη θα έχουν απομειωμένα χαρακτηριστικά: δεν θα διαθέτουν προηγμένα εξοπλισμό, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και τους πυραύλους AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) επόμενης γενιάς του Ισραήλ.

Το Ισραήλ -που ήδη χρησιμοποιεί F-35 εδώ και οκτώ χρόνια με τα περισσότερα αεροσκάφη να είναι σε υπηρεσία- εξακολουθεί να αντιτίθεται στην πώληση που προωθεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IDA) αντιτάχθηκε στην προγραμματισμένη πώληση, προειδοποιώντας σε έγγραφο προς τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας ότι αυτό θα υπονόμευε την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή, ανέφεραν οι Times of Israel την Τρίτη.

Η εμβέλεια του JATM, άνω των 120 μιλίων (σχεδόν 194 χιλιόμετρα), αντιπροσωπεύει την πιο ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία που σχετίζεται με την πλατφόρμα του F-35. Ο πύραυλος πιθανότατα θα προσφερθεί στο Ισραήλ.

Το F-35 προσαρμόζεται σε κάθε χώρα και κάθε πιλότο. Οι ΗΠΑ έχουν τις πιο ικανές εκδόσεις, με κάθε άλλο έθνος να λαμβάνει ένα πιο υποβαθμισμένο μαχητικό.

Πέρα από τις διαφορές στις δυνατότητες, το Ισραήλ διατηρεί ένα αριθμητικό πλεονέκτημα, λειτουργώντας σήμερα δύο μοίρες F-35 και με μια τρίτη να βρίσκεται σε παραγγελία. Η Σαουδική Αραβία θα περιοριστεί σε δύο μοίρες που δεν θα παραδοθούν για περίοδο αρκετών χρόνων.

Οποιαδήποτε πώληση στη Σαουδική Αραβία συνήθως πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Ένας αξιωματούχος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η ισχυρή υποστήριξη που διαθέτει το Ισραήλ στο Καπιτώλιο θα μπορούσε να εμποδίσει την έγκριση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει ότι θα ήθελε να δει τη Σαουδική Αραβία να προσχωρεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ εξομαλύνοντας τους δεσμούς της με το Ισραήλ, κάτι που επιδιώκει και το Τελ Αβίβ.

Η αντίθεση του Κογκρέσου μέσω ενός κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας που δεν υπόκειται σε βέτο θα απαιτούσε πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα για να παρακαμφθεί το προεδρικό βέτο, ένα όριο που θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί.

Η πώληση των σύγχρονων μαηχτικών θα έθετε τη Σαουδική Αραβία σε ισότιμη βάση με το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στα οποία έχουν επίσης προσφερθεί F-35. Αυτές οι συμφωνίες παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω διαφορών σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, τις δυνατότητες των αεροσκαφών και ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση της Κίνας στην τεχνολογία.

Παράλληλα, ενώ για τη Σαουδική Αραβία υπάρχουν ενστάσεις, το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε σενάριο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, η οποία εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα λόγω απόκτησης ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.