Ο Ζελένσκι δεν απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ για ειρήνη - «Θα μιλήσουμε με τον Τραμπ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει λάβει το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ζελένσκι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της ειρήνης».

«Είμαστε έτοιμοι, τώρα όπως και πριν, να εργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται αμερικανικές πηγές, ο Ζελένσκι έχει ενημερωθεί από τις ΗΠΑ ότι θα πρέπει να αποδεχθεί τη συμφωνία, η οποία καταρτίστηκε σε διαβούλευση με τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες στο Κίεβο την Πέμπτη με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους υπό τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ. Η αντιπροσωπεία, η οποία έχει ήδη συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, και τον αρχηγό του στρατού, Ολεξάντρ Σίιρσκι, θα εξετάσει τρόπους για να εξαναγκαστεί η Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με πηγέςτου Bloomberg.

Η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνει ένα σχέδιο 28 σημείων, βασισμένο στο μοντέλο της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Το σχέδιο καταγράφει τις γνωστές ρωσικές απαιτήσεις για παραχωρήσεις που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει ως απαράδεκτες και οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν εμποδίσει κάθε πρόοδο προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με άτομο με γνώση του σχεδίου, η πρόταση περιλαμβάνει την απαίτηση να παραχωρήσει η Ουκρανία στη Ρωσία εδάφη στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τον τερματισμό των ερευνών για εγκλήματα πολέμου.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της, κάτι που θα άφηνε τη χώρα εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση, που θα μπορούσε να διατάξει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν σκεπτικισμό για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν έχει ιστορικό στο να εμφανίζεται ως δεκτικός όταν βρίσκεται υπό πίεση. Το Κρεμλίνο προσπαθεί να αποτρέψει την ενεργοποίηση των αμερικανικών κυρώσεων που στοχεύουν τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει πίεση από τις ΗΠΑ να κάνει παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται να συναντήσει βουλευτές του κόμματός του την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δημόσια οργή για ένα σκάνδαλο διαφθοράς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.