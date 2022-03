Βίντεο από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πολιορκούμενη Μαριούπολη έδωσαν στη δημοσιότητα ουκρανικά ΜΜΕ. Στην ίδια περιοχή βομβαρδίστηκε χθες Tετάρτη νοσοκομείο παίδων, με τρεις νεκρούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει διεθνής κατακραυγή, αν και η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι το εν λόγω νοσοκομείο είχε εκκενωθεί.

Δέος προκαλεί ο τεράστιος κρατήρας που διακρίνεται στο βίντεο εν μέσω της κατεστραμμένης πόλης.

Απίστευτα σκηνικά διαδραματίζονται στην πόλη, με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού να αναφέρει ότι οι κάτοικοι επιτίθενται ο ένας στον άλλον για ένα κομμάτι... φαγητό. Η πόλη είναι χωρίς νερό, ηλεκτρισμό και υπηρεσίες διαδικτύου εδώ και μέρες ως αποτέλεσμα των συνεχών βομβαρδισμών από ρωσικά στρατεύματα που την έχουν περικυκλώσει, ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης αμάχων και μεταφοράς προμηθειών στη Μαριούπολη έπεσαν στο κενό.

Την έκταση της καταστροφής που υπέστησαν τα περασμένα 24ωρα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς μη στρατιωτικοί στόχοι στη Μαριούπολη, μεταξύ αυτών εμπορικά κέντρα αλλά και περιοχές με κατοικίες, καταδεικνύουν φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα New York Times.

Another airstrike struck #Mariupol, reports Segodnya.



Judging by the video, a large crater was formed in the ground. It is scare to imagine how big this bomb was. pic.twitter.com/L57e773coP