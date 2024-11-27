Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιωτική βοήθεια από τη Νότια Κορέα ζητά το Κίεβο

Ουκρανική αντιπροσωπεία επισκέπτεται τη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιόλ και να συζητήσει τη στήριξη της Σεούλ προς το Κίεβο, την ώρα που η Βόρεια Κορέα απέστειλε στη Ρωσία νέα φορτία συστημάτων πυροβολικού και εκτοξευτών ρουκετών για να υποστηρίξει τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας.

Η Σεούλ έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο εξαγωγέα στρατιωτικού υλικού και δέχεται πιέσεις από κάποιες δυτικές χώρες και το Κίεβο να προσφέρει στην Ουκρανία όπλα. Μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί να προσφέρει στο Κίεβο μη φονική βοήθεια και εξοπλισμό αποναρκοθέτησης λόγω της μακροχρόνιας πολιτικής της μη εξοπλισμού χωρών που εμπλέκονται σε συγκρούσεις.

Ομως μετά την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, η Σεούλ εξετάζει την αναθεώρηση της πολιτική της εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού και πλέον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να στείλει όπλα απευθείας στο Κίεβο.

Τι θα ζητήσει το Κίεβο

Η εφημερίδα South China Morning Star ανέφερε αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενη καλά ενημερωμένη πηγή, ότι ουκρανική αντιπροσωπεία πρόκειται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα για να ζητήσει από τη Σεούλ την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η αντιπροσωπεία έχει ήδη συναντηθεί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Νότιας Κορέας, τον Σιν Ουον- σικ, για να ανταλλάξουν απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα η νοτιοκορεατική εφημερίδα DongA Ilbo, χωρίς να αναφέρει την πηγή της.

Όπως μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, η αντιπροσωπεία, υπό τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, πιθανόν «θα μοιραστεί πληροφορίες για την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία».

Επιπλέον αναμένεται να προσπαθήσει να πείσει τη Σεούλ να στηρίξει την πολεμική προσπάθεια του Κίεβο, στέλνοντάς του εξοπλισμό, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σε συνέντευξή του στο νοτιοκορεατικό δίκτυο KBS τον Οκτώβριο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο θα ζητήσει από τη Σεούλ να του προσφέρει στρατιωτική στήριξη με την αποστολή εξοπλισμού, κυρίως πυροβολικό και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το γραφείο του Νοτιοκορεάτη προέδρου Γιουν έχει αρνηθεί μέχρι ώρας να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

