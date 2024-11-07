Νότια Κορέα: Σκέφτεται να «μπει» στον πόλεμο στην Ουκρανία με εξοπλισμό του Κιέβου

Την εμπλοκή της στον πόλεμο στη Βόρεια Κορέα με εξοπλισμό του Κιέβου εξετάζει η Νότια Κορέα, ως μέτρο απέναντι στη βορειοκορεατική ανάμειξη, με την αποστολή στρατιωτών που πολεμούν στο πλευρό του Πούτιν.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στη Σεούλ, δεν απέκλεισε την άμεση παράδοση όπλων στην Ουκρανία για να συμβάλει στον πόλεμό της με τις δυνάμεις της Ρωσίας ενώ ανέφρε ότι έθιξε το βορειοκορεατικό ζήτημα με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προέβλεψε να τον συναντήσει «στο εγγύς μέλλον».

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, σημαντικός εξαγωγέας όπλων, είχε ήδη εξετάσει την πιθανότητα να αποστείλει άμεσα εξοπλισμό στο Κίεβο, αλλά αντιτασσόταν σε αυτό το ενδεχόμενο μέχρι τώρα λόγω εθνικής πολιτικής ετών που την εμποδίζει να εξοπλίζει χώρες στις οποίες μαίνεται πόλεμος.

«Τώρα, λόγω του επιπέδου της βορειοκορεατικής εμπλοκής, θα προσαρμόσουμε σταδιακά την στρατηγική μας υποστήριξης σε πολλά στάδια», σημείωσε ο Γιουν.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείουμε την πιθανότητα να προμηθεύσουμε όπλα», συνέχισε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και επεσήμανε ότι «αν δεσμευτούμε για υποστήριξη στο θέμα των εξοπλισμών, θα εξετάσουμε κατά προτεραιότητα τα αμυντικά όπλα».

Η Σεούλ κατηγορεί εδώ και μήνες τη βορειοκορεατική ηγεσία ότι παραδίδει στη Μόσχα οβίδες πυροβολικού και πυραύλους που προορίζονται για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περίπου 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις του Κρεμλίνου εκεί, όπου, μετά την αιφνίδια επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων τον Αύγουστο, οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η προσέγγιση της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα είναι σημαντική μετά την έναρξη της εισβολής της πρώτης στη γειτονική της Ουκρανία.

Χθες, Τετάρτη, η άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου επικύρωσε συνθήκη αμοιβαίας άμυνας με τη Βόρεια Κορέα, η οποία συνήφθη στη διάρκεια σπάνιας επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο και προβλέπει κυρίως αμοιβαία «άμεση στρατιωτική βοήθεια» στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση μια από τις δύο χώρες.

Μια συμμετοχή Βορειοκορεατών στρατιωτών στις μάχες στην Ουκρανία, η οποία επίκειται όπως πιστεύουν οι Δυτικοί, θα επέφερε νέο σκληρό πλήγμα στις δυνάμεις του Κιέβου, που αντιμετωπίζουν έλλειψη σε στρατιώτες και όπλα και υποχωρούν σε πολλά σημεία στο μέτωπο.

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν πιστεύει ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ «στη διάρκεια αυτού του έτους».

Ο Γιουν σημείωσε επίσης ότι κατά την επαφή του με τον Τραμπ έθιξαν αρκετά θέματα που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, όπως «την αποστολή πάνω από 7.000 αερόστατων με σκουπίδια» από την Πιονγκγιάνγκ στη Νότια Κορέα, τη διατάραξη από αυτήν του συστήματος GPS και τις επανειλημμένες εκτοξεύσεις πυραύλων της.

Διαφοροποιώντας τη θέση του από την φιλειρηνική πολιτική του προκατόχου του Μουν Τζε-ιν, ο Γιουν υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στη Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικό όπλο, και επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ουάσινγκτον, σύμμαχό της σε θέματα ασφαλείας.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν τρεις φορές. Την πρώτη, τον Ιούνιο του 2018, συζήτησαν στο πλαίσιο ιστορικής σημασίας συνόδου κορυφής τους το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας.

Ωστόσο μετά την αποτυχία συνόδου κορυφής το 2019 στο Ανόι, η Πιονγκγιάνγκ εγκατέλειψε τη διπλωματία, διπλασιάζοντας τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου και απορρίπτοντας ταυτοχρόνως τις προτάσεις για διάλογο της Ουάσινγκτον.

«Πιστεύω ότι του λείπω», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αναφερόμενος στον Βορειοκορεάτη ηγέτη, και υποσχέθηκε ότι αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Βόρεια Κορέα θα σταματήσει να εκτοξεύει πυραύλους.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ «δείξει σημαντική ευελιξία, μια θεαματική συμφωνία στις συνομιλίες για το θέμα των πυρηνικών θα μπορούσε να είναι εφικτή», προέβλεψε ο Χονγκ Μιν του Ινστιτούτου Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας.

Ο αναλυτής αυτός πιστεύει ότι η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να επιλέξει να απόσχει από μια ανοιχτή άσκηση κριτικής στην Ουάσινγκτον ή από «προκλήσεις» εν αναμονή της ορκωμοσίας του Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο.

