Στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινεζικής και ιρανικής κατασκευής. Χρησιμοποιεί Bορειοκορεάτες στρατιώτες ή ακόμα και βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγιάνγκ. Οι Financial Times υποστηρίζουν μάλιστα ότι σύντομα θα δούμε μαχητές από την Υεμένη να πολεμούν στο πλευρό Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία.

Δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρει ότι η ισλαμιστική πολιτοφυλακή των Χούθι στρατολογεί νεαρούς στην Υεμένη για λογαριασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και κάνει λόγο για «εμπορία ανθρώπων». Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η στρατολόγηση στην Υεμένη πραγματοποιείται από εταιρεία γνωστού πολιτικού των Χούθι. Από μια σύμβαση στρατολόγησης στη διάθεση της εφημερίδας προκύπτει ότι Υεμενίτες στρατολογούνται για τον ρωσικό στρατό ήδη από τον Ιούλιο.

Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδες, «τότε αυτό θα ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό» διαμηνύει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. Στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των G7 στηn Ιταλία, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε: «Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες θα είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη διεξαγωγή του πολέμου ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν γνωρίζει όρια».

Η διεθνοποίηση του πολέμου

Ο κίνδυνος ενός «παγκόσμιου πολέμου» είναι «σοβαρός και υπαρκτός», προειδοποιεί από την πλευρά του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Εύλογο, λοιπόν, το ερώτημα: Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διεθνοποίησης του πολέμου στην Ουκρανία; Ή μήπως η διεθνοποίηση του πολέμου είναι ήδη πραγματικότητα; Ο Βάλερι Ζαλούσνι, πρώην αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σήμερα πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Μεγάλη Βρετανία, εκτιμά ότι ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει, επειδή έχουν εμπλακεί πολλές χώρες εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις περίπου 700.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν είτε χάσει τη ζωή τους, είτε τραυματιστεί στην Ουκρανία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους περίπου 12.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν αποσταλεί από τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στηνΡωσία προκειμένου να υπερασπιστούν ρωσικά εδάφη στην περιοχή του Κουρσκ.

Το 61% κατά της παράδοσης Taurus στο Κίεβο

Μιλώντας στην DW με αφορμή το δημοσίευμα για τους Υεμενίτες μαχητές, ο ειδικός σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, δηλώνει: «Η Ρωσία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με τις ελλείψεις πρώτων υλών αλλά και προσωπικού. Αναγκάζεται συνεπώς να καταβάλλει μεγάλα ποσά για να δώσει κίνητρα σε Ρώσους στρατιώτες ή τους υπόσχεται διαγραφή χρεών. Δεν προκαλεί επομένως έκπληξη η στρατολόγηση ακόμα και μαχητών από την Υεμένη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για τρομοκράτες Χούθι, αλλά για Υεμενίτες, τους οποίους Ρώσοι φέρνουν στη Ρωσία με ψεύτικες υποσχέσεις και στη συνέχεια τους στρατολογούν με τη βία για τον πόλεμο στην Ουκρανία».



Γερμανοί πολιτικοί προειδοποιούν για περαιτέρω επέκταση του πολέμου, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των πρόωρων γερμανικών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς προτίθεται να αυτοπαρουσιαστεί ως «καγκελάριος της Ειρήνης». Παρά τα επίμονα αιτήματα του Κιέβου, αποκλείει κατηγορηματικά να προμηθεύσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τον γερμανο-σουηδικό βαλλιστικό πύραυλο Taurus, ο οποίος είναι σε θέση να πλήξει στόχους βαθιά στην ρωσική ενδοχώρα.



Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν δεδομένο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο του προεκλογικού αγώνα στη Γερμανία, λιγότερο από 100 ημέρες πριν τις εκλογές.



Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση (Deutschlandtrend) της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης της ARD, η οποία διενεργήθηκε από το ινστιτούτο infratest-dimap, το 61% του αντιπροσωπευτικού δείγματος τάχθηκε κατά της παράδοσης του συστήματος Taurus στην Ουκρανία.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος



Πηγή: Deutsche Welle

