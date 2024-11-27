Μέρκελ: Ο «σαδιστής ζυθοπότης» Πούτιν με το λαμπραντόρ, όταν ο Τραμπ της είπε «κατέστρεψες τη Γερμανία»

Στα απομνημονεύματά της, που τιτλοφορούνται «Ελευθερία», η Άνγκελα Μέρκελ δείχνει «ελεύθερη» από συμβάσεις και διπλωματικούς περιορισμούς και αποκαλύπτει με μοναδική γλαφυρότητα τα παρασκήνια της 16χρονης θητείας της ως Γερμανίδα ηγέτιδα με εκτεταμένες αναφορές για μεγάλα πολιτικά γεγονότα και παγκόσμιους ηγέτες, όχι πάντοτε κολακευτικές.



Το Politico παρουσιάζει νέες εντυπωσιακές λεπτομέρειες από ανέκδοτα περιστατικά στο 700 σελίδων βιβλίο:



Το μεγάλο ψέμα του Πούτιν: Η Μέρκελ έμεινε έκπληκτη όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν της είπε ψέματα για την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, αρνούμενος ότι τα λεγόμενα… «πράσινα ανθρωπάκια» που εισέβαλαν στη χερσόνησο και κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια ήταν Ρώσοι στρατιώτες.



«Όταν αντιμετώπισα τον Πούτιν σε ένα τηλεφώνημα την επόμενη μέρα… το αρνήθηκε», γράφει.



Ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν «μου είπε μια αναλήθεια», υποστηρίζει, και αυτό επέτεινε τις σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας.



«Δεν διέκοψα την επαφή μαζί του, δεν ήταν πραγματικά επιλογή για μένα, αλλά από τότε… οι γερμανορωσικές διαβουλεύσεις, οι επισκέψεις σε διάφορες πόλεις πέρα από κανονισμένη συνάντηση στις πρωτεύουσες, συναντήσεις μεταξύ του Πούτιν και εμένα στον Διάλογο της Αγίας Πετρούπολης δεν λάμβαναν χώρα πλέον».



Οι «επώδυνες» συζητήσεις με τον Τραμπ: Είναι βέβαιο ότι η Μέρκελ δεν… ήταν οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, η εκλογή του οποίου στην προεδρία των ΗΠΑ το 2016 οδήγησε ορισμένους να την περιγράψουν ως τη «νέα ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου».



Ο Ρεπουμπλικανός «έκρινε τα πάντα από την οπτική γωνία του επιχειρηματία ακινήτων που ήταν πριν από την πολιτική», γράφει. «Κάθε ακίνητο μπορούσε να διατεθεί μόνο μία φορά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, κάποιος άλλος το έπαιρνε. Έτσι έβλεπε και τον κόσμο».



Ο θαυμασμός του Τραμπ για τους δικτάτορες και τους ισχυρούς άνδρες, ιδιαίτερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν «προφανής», προσθέτει.



«Είχα την εντύπωση ότι πολιτικοί με αυταρχικά και δικτατορικά χαρακτηριστικά τον συνέπαιρναν» σχολιάζει για τον Τραμπ η Μέρκελ.



Οι συναντήσεις τους ήταν ανταγωνιστικές, με τον Τραμπ να λέει ότι η Μέρκελ «είχε καταστρέψει τη Γερμανία δεχόμενη τόσους πολλούς πρόσφυγες το 2015 και το 2016, μας κατηγόρησε ότι ξοδεύουμε πολύ λίγα για την άμυνα και μας επέκρινε για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».



Και η πρώην καγκελάριος προσθέτει: «Μιλήσαμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Ο Τραμπ σε συναισθηματικό επίπεδο, εγώ σε πραγματικό. Όταν όντως έδωσε προσοχή στα επιχειρήματά μου, ήταν συνήθως μόνο για να κατασκευάσει νέες κατηγορίες μέσα από αυτά».



«Ντροπή το Brexit»: Η Μέρκελ θεωρεί την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ «ως ντροπή, ως ντροπή για εμάς, τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



«Η Μεγάλη Βρετανία απλώς μας εγκατέλειψε. Αυτό άλλαξε την άποψη του κόσμου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδυναμωθήκαμε» προσθέτει.



Η Μέρκελ σημειώνει ότι βασανιζόταν από το ερώτημα «εάν έπρεπε να είχα κάνει άλλες παραχωρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορέσει να παραμείνει στην ΕΕ».



Όμως, «κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε περίπτωση να αποτρέψω την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ».



(Και πάλι) οι κατηγορίες για το ρωσικό αέριο: Η Μέρκελ έχει επικριθεί δριμύτατα για την εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό αέριο και την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2 ακόμη και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα.



Ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο αγωγός Nord Stream 1 εγκρίθηκε από τον προκάτοχό της (Σρέντερ), ενώ όσον αφορά τον Nord Stream 2, πιστεύει ότι θα ήταν «δύσκολο να πεισθούν εταιρείες και χρήστες φυσικού αερίου στη Γερμανία και σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ» να εισάγουν πιο ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο από άλλες χώρες.



«Ο διάδοχός μου στην εξουσία, Όλαφ Σολτς, διέκοψε τη λειτουργία του Nord Stream 2 αφού ο Πούτιν αναγνώρισε τις αυτοαποκαλούμενες δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ στις 21 Φεβρουαρίου 2022. Ο αγωγός έγινε επενδυτικό ερείπιο», γράφει.



«Η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό αέριο, για την οποία μόλις είχα κατηγορηθεί σε σχέση με τον Nord Stream 2, ανέκυψε χωρίς να έχει μεταφερθεί ποτέ φυσικό αέριο μέσω αυτού του αγωγού» διευκρινίζει.

O σαδιστής Πούτιν: Η Μέρκελ φημίζεται για το ότι κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η φοβία της με τα σκυλιά μετά το δάγκωμα το 1995 είναι γνωστή. Αυτό δεν εμπόδισε τον Πούτιν (ή μάλλον έγινε ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο) να της κάνει «έναν μεγάλο λούτρινο σκύλο» ως «special δώρο» το 2006 και να φέρει ένα τεράστιο… Λαμπραντόρ σε μια συνάντηση μαζί της ένα χρόνο αργότερα.



«Ενώ ο Πούτιν και εγώ ποζάραμε καθισμένοι για τους φωτογράφους και τους εικονολήπτες στην αρχή της συνάντησής μας για να μάς βγάλουν φωτογραφίες,… Προσπάθησα να αγνοήσω τον σκύλο, παρόλο που κινούνταν λίγο πολύ δίπλα μου» θυμάται η Μέρκελ.



«Κατάλαβα από τις εκφράσεις του προσώπου του Πούτιν ότι απολάμβανε την κατάσταση. Ήθελε απλώς να δει πώς αντιδρά ένα στρεσαρισμένο άτομο; Ήταν μια μικρή επίδειξη δύναμης; Απλώς σκέφτηκα: μείνε ήρεμη, συγκεντρώσου στους φωτογράφους, θα περάσει».



Η συμβουλή του Πάπα: Ο Πάπας Φραγκίσκος είπε μερικά σοφά λόγια στη Μέρκελ, μια πιστή χριστιανή, για το πώς να αντιμετωπίσει τον Τραμπ.



«Λύγισε, λύγισε και λύγισε λίγο ακόμα, αλλά φρόντισε να μην σπάσεις», την προέτρεψε – συμβουλή που τελικά δεν πτόησε τον Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα ή τον Πούτιν από το να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.



(Περισσότερα) παιχνίδια εξουσίας του Πούτιν: Ο Πούτιν εξόργισε τη Μέρκελ το 2015 όταν έκανε την ίδια, και άλλους τότε ηγέτες των G8, με τους οποίους υποτίθεται ότι θα συμμετείχε για ένα απεριτίφ, να περιμένουν για 45 λεπτά.



«Περιμέναμε και περιμέναμε, και αν υπάρχει κάτι που δεν αντέχω, αυτό είναι η καθυστέρηση. Γιατί το έκανε αυτό; Σε ποιον προσπαθούσε να αποδείξει κάτι; Ή μήπως είχε πραγματικό πρόβλημα;» έγραψε η Μέρκελ. «Δημοσίως κουβέντιαζα χαλαρά με τους άλλους, αλλά μέσα μου έβραζα».



Όταν τελικά εμφανίστηκε ο Πούτιν, δεν απολογήθηκε, λέγοντας ότι… έπινε Radeberger. Ένα κασόνι με τη γνωστή μάρκα μπίρας του είχε παραχωρηθεί κατόπιν αιτήματός του από τους Γερμανούς οικοδεσπότες του πριν από τη σύνοδο κορυφής.



«’’Τώρα, φυσικά, δεν είχε άλλη επιλογή από το να το πιει’’, είπε με χαμόγελο», γράφει η Μέρκελ. «Έτσι ανταμείφθηκα για την καλοσύνη μου».



Σε μια άλλη χειρονομία με νόημα, στο περιθώριο των συνομιλιών για την Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2015, «Ο Πούτιν μοίρασε τρία δώρα, ένα ρωσογερμανικό, ένα ρωσογαλλικό και ένα ρωσοαγγλικό στρατιωτικό λεξικό, με όλα να έχουν εκδοθεί στο τέλος του τον 19ο αιώνα», γράφει η Μέρκελ.



«Ο Πούτιν μου ζήτησε να παρουσιάσω το ρωσοαγγλικό λεξικό εκ μέρους του στον Μπαράκ Ομπάμα τη Δευτέρα κατά την επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον, μια διακριτική και σαρκαστική υπόδειξη ότι παρόλο που μιλούσε σε εμάς (Μέρκελ και Ολάντ), στην πραγματικότητα έβλεπε τις ΗΠΑ ως μόνο διαπραγματευτικό εταίρο που βρίσκεται σε ισότιμη βάση με τη Ρωσία».



Πηγή: skai.gr

