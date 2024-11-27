Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανικός σε πόλη του Ισημερινού – Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστη λεωφόρο – Βίντεο, φωτογραφίες 

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβάτες του αεροπλάνου ενώ ένας διερχόμενος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε από τα συντρίμμια 

Ισημερινός: Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστη λεωφόρο – Βίντεο, φωτογραφίες 

Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστη λεωφόρο στην πόλη Λα Λιμπερτάδ, στις δυτικές ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι, ανέφεραν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και ασφαλείας.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως επρόκειτο για άνδρα και γυναίκα που επέβαιναν στο αεροπλάνο, ενώ ένας διερχόμενος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από συντρίμμι.

Δείτε τη στιγμή που καταπέφτει το μικρό αεροσκάφος:

Σε οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται κατεστραμμένο αεροσκάφος στο οδόστρωμα, πλάι σε ένα όχγμα λευκού χρώματος.Σε τμήμα του αεροπλάνου διακρίνεται ο λογότυπος της ESMA (Escuela Superior Militar de Aviación, «ανώτερη στρατιωτική σχολή αεροπορίας»).

Το 2022 είχε σημειωθεί παρόμοιο δυστύχημα σε πάρκο στην περιοχή της πόλης Γουαγιακίλ (δυτικά). Έχασαν τη ζωή τους δυο επιβαίνοντες σε ελαφρύ αεροσκάφος που συνετρίβη τότε, ενώ τραυματίστηκε βαριά ο χειριστής του.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισημερινός αεροπορικό δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark