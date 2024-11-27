Ισημερινός: Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστη λεωφόρο – Βίντεο, φωτογραφίες 

Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστη λεωφόρο στην πόλη Λα Λιμπερτάδ, στις δυτικές ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι, ανέφεραν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και ασφαλείας.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως επρόκειτο για άνδρα και γυναίκα που επέβαιναν στο αεροπλάνο, ενώ ένας διερχόμενος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από συντρίμμι.

Δείτε τη στιγμή που καταπέφτει το μικρό αεροσκάφος:

Cámara de seguridad captó el accidente de una aeronave Diamond DA20 de la Escuela Superior Militar de Aviación (ESMA) ocurrido esta tarde en Santa Elena, Ecuador.

El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de los dos tripulantes. pic.twitter.com/d0kALZPmqE — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) November 27, 2024

Σε οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται κατεστραμμένο αεροσκάφος στο οδόστρωμα, πλάι σε ένα όχγμα λευκού χρώματος.Σε τμήμα του αεροπλάνου διακρίνεται ο λογότυπος της ESMA (Escuela Superior Militar de Aviación, «ανώτερη στρατιωτική σχολή αεροπορίας»).

#URGENTE

Este martes,avioneta de la Escuela Superior Militar de Aviación (ESMA) se estrelló en la avenida Eleodoro Solórzano en #La Libertad,Santa Elena. El piloto y copiloto de la nave fallecieron.Conductor de 1 moto quedó herido, al ser golpeado con la estructura #Ecuador pic.twitter.com/0C3BeEu01w — Noticion 2010 (@noticion55) November 27, 2024

#Entérate Un DA 20C1 FAE-1064, perteneciente a la Escuela Superior Militar de Aviación "Cosme

Rennella Barbatto", con base en Salinas, sufrió un accidente mientras realizaba un vuelo de instrucción en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena en #Ecuador. De acuerdo a… pic.twitter.com/cQXy4CBgQZ — EnElAire (@Enel_Aire) November 27, 2024

Το 2022 είχε σημειωθεί παρόμοιο δυστύχημα σε πάρκο στην περιοχή της πόλης Γουαγιακίλ (δυτικά). Έχασαν τη ζωή τους δυο επιβαίνοντες σε ελαφρύ αεροσκάφος που συνετρίβη τότε, ενώ τραυματίστηκε βαριά ο χειριστής του.



