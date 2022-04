Για ρωσική επίθεση κατά αμάχων στην πόλη Ουγκλεντάρ, λίγο έξω από το Ντονέτσκ, κάνουν λόγο τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αναφέρεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε σημείο όπου παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο επικεφαλής της διοίκησης του Ντονέτσκ, Πάβελ Κιριλένκο, αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν.

#Ukrainian media report that #Russian troops fired at a point with the distribution of humanitarian aid in #Ugledar.



The head of the #Donetsk administration, Pavel Kirilenko, reports that, according to preliminary information, two civilians were killed, five were injured. pic.twitter.com/UcGVDHT9HI