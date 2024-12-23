Ρωσικά στρατεύματα κυρίευσαν δυο χωριά της Ουκρανίας, ένα στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και δεύτερο στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, χθες Κυριακή.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ η Μόσχα συνεχίζει και εντείνει την προσπάθεια να καταλάβει δυο πόλεις.

Ρωσικά στρατεύματα, που προωθούνται σταθερά στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, έχουν στο στόχαστρό τους τις πόλεις Πόκροφσκ —σημαντικό επιμελητειακό κόμβο και την πόλη όπου βρίσκεται η μόνη μονάδα παραγωγής κοκ στη χώρα, που προμηθεύει τον άλλοτε πελώριο ουκρανικό χαλυβουργικό τομέα— και Κουράχοβε, νοτιότερα. Μοιάζουν να πλησιάζουν στην κατάληψη αυτής της τελευταίας.

Πάντα σύμφωνα με τη Μόσχα, τα ρωσικά στρατεύματα κυρίευσαν το Λοζοβά, κοντά στην πόλη Κούπιανσκ, σε περιοχή που τελεί και αυτή υπό ρωσική πίεση τις τελευταίες εβδομάδες. Το χωριό Σοντσίβκα, βόρεια της Κουράχοβε, επίσης καταλήφθηκε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε προχθές Σάββατο την κατάληψη ακόμη ενός χωριού κοντά στην Κουράχοβε, του Κονσταντινόπολσκε.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο δεν παραδέχθηκε την κατάληψη των χωριών αυτών, ωστόσο ανέφερε πως το Σοντσίβκα βρίσκεται σε τομέα όπου έγιναν 26 ρωσικές επιθέσεις σε 24 ώρες. Έκανε επίσης λόγο για σκληρές μάχες κοντά στην Πόκροφσκ, με 34 ρωσικές απόπειρες διάτρησης αμυντικών γραμμών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μπλογκ DeepState, που παρακολουθεί τις εξελίξεις του πολέμου, η κοινότητα Σοντσίβκα βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο.

Πληροφορίες από ρωσικής πλευράς κάνουν λόγο για αύξηση της πίεσης στην Κουράχοβε.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης του Ντανιέτσκ Ντένις Πουσίλιν διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν το κέντρο της κοινότητας και άλλες δυνάμεις προελαύνουν προς την Πόκροφσκ από τον νότο.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία τους τελευταίους μήνες με τον ταχύτερο ρυθμό αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τρία χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Παρασκευή, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως δυνάμεις του αποσύρθηκαν από περιοχή γύρω από δυο κοινότητες —μια κοντά στην Πόκροφσκ, μια κοντά στην Κουράχοβε— για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περικύκλωσής τους από ρωσικά στρατεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

