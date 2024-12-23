Παρά τις ελπίδες, που φάνηκαν να μεγεθύνονται προχθές Σάββατο, ότι θα κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η βία συνεχίζεται, με τουλάχιστον 35 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακο, ερειπωμένο έπειτα από 14 μήνες πολέμου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καθώς και άλλες δυο παλαιστινιακές οργανώσεις άφησαν να εννοηθεί προχθές πως η επίτευξη συμφωνίας για την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «πιο κοντά παρά ποτέ».

Αλλά οι μάχες και βομβαρδισμοί δεν κοπάζουν ως τώρα στον παραθαλάσσιο θύλακο, που μέσα σε μερικές ώρες υπέστη σειρά βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ένας από αυτούς έβαλε στο στόχαστρο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σχολικό κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην πόλη της Γάζας (βόρεια). Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η πολιτική προστασία.

Κάτοικοι προσπαθούσαν χθες το πρωί, ανάμεσα στα συντρίμμια που ήταν γεμάτα κηλίδες αίματος στο σχολείο Μούσα Μπεν Νουσέιρ, να ανασύρουν αντικείμενα που μπορούσαν ακόμη να χρησιμοποιηθούν.

«Μας ξύπνησαν μεγάλη έκρηξη και κραυγές», αφηγήθηκε ο ένας από αυτούς, ο Αμπού Αλί αλ Τζαμάλ. «Βρήκαμε γυναίκες και παιδιά που είχαν κομματιαστεί κι ανθρώπινες σάρκες παντού».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «στοχευμένο πλήγμα εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς που επιχειρούσαν» στο σχολικό ίδρυμα «για να προετοιμάσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων και του κράτους του Ισραήλ». Διαβεβαίωσε πως έλαβε «πολλαπλά μέτρα» για να «μειωθεί ο κίνδυνος να χτυπηθούν άμαχοι».

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, άλλος βομβαρδισμός, εναντίον οικογενειακού σπιτιού στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι.

Τυλιγμένα σε κουβέρτες, δυο πτώματα κείτονταν στο έδαφος, ενώ κάτοικοι έψαχναν στα συντρίμμια για επιζήσαντες.

«Χάνουμε συγγενείς μας κάθε μέρα», είπε ο Ναΐμ αλ Ραμλάουι. «Προσεύχομαι στον Θεό να συμφωνηθεί γρήγορα κατάπαυση του πυρός και να βρεθεί λύση ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε, «βάσει πληροφοριών» που συγκέντρωσε η κατασκοπεία, έναν «τρομοκράτη» του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, άλλου ένοπλου κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως ο απολογισμός των δεκατριών νεκρών που δόθηκε δεν ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που έχει εκείνος στη διάθεσή του.

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης έκαναν λόγο εξάλλου για τρεις νεκρούς, που «δεν αναγνωρίστηκαν», σε βομβαρδισμό στη Ράφα (νότια), καθώς και άλλους τέσσερις στην πόλη της Γάζας, σε επιδρομή drone που επιβεβαιώθηκε από πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

Χθες βράδυ ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, με ακόμη επτά νεκρούς, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, σε καταυλισμό προσφύγων στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε «τρομοκράτη της Χαμάς».

Ο πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε, για δεύτερη φορά σε δυο ημέρες, τη «βαναυσότητα» των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις διαμαρτυρίες της ισραηλινής διπλωματίας, που τον κατηγόρησε για «δυο μέτρα και δυο σταθμά».

«Με οδύνη σκέφτομαι στη Γάζα, την τόση βαναυσότητα, τα παιδιά που πολυβολούνται, τους βομβαρδισμούς σε σχολεία και σε νοσοκομεία», είπε κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου μηνύματός του.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, ενός από τα μόλις δύο που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες πως οι γεννήτριες που τροφοδοτούν τη δομή υγείας χτυπήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

«Ο (ισραηλινός) στρατός προσπάθησε να πλήξει τη δεξαμενή καυσίμου», κάτι που θα προκαλούσε «πυρκαγιά», κατήγγειλε ο Χουσάμ Αμπού Σάφια. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε πως οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου.

Με το σταγονόμετρο η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Το Ισραήλ συνεχίζει να ελέγχει αυστηρά όλα τα φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζονται για τον θύλακο και χρειάζονται απελπιστικά οι 2,4 εκατ. Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική, από το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου 2023.

Και έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης, από διάφορες χώρες, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής. Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου —σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης— απορρίπτει οργισμένα την κατηγορία.

«Από τα μόλις 34 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα και νερό στα οποία δόθηκε άδεια να εισέλθουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους δυόμισι μήνες, εσκεμμένες καθυστερήσεις η συστηματική παρεμπόδιση από πλευράς του ισραηλινού στρατού σήμαναν πως μόλις δώδεκα κατάφεραν να διανείμουν βοήθεια σε παλαιστίνιους αμάχους που λιμοκτονούν», τόνισε χθες Κυριακή η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.208 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους οι οποίοι πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Εκείνη την ημέρα απήχθησαν 251 άνθρωποι στην ισραηλινή επικράτεια, από τους οποίους 96 παραμένουν όμηροι, πλην όμως 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 45.259 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή στους στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που συνεχίζονται για 444η ημέρα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

