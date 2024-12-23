Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να ονομάσει τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στίβεν Φάινμπεργκ, 64 ετών, υφυπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του.

Ο κ. Φάινμπεργκ είναι συνδιευθύνων σύμβουλος της Cerberus Capital Management LP, εταιρείας επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας που έχει τοποθετήσεις σε εταιρείες που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες στον τομέα της άμυνας Είχε υπηρετήσει σε συμβουλευτικό όργανο του Λευκού Οίκου για τις υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία (2017-2021).

Ο κ. Φάινμπεργκ θα είναι ο υπ’ αριθμόν δύο υπό τον Πιτ Χέγκσεθ, απόστρατο αξιωματικό και παρουσιαστή του Fox News, που όμως πριν καν αναλάβει αντιμετωπίζει αμφισβητήσεις καθώς κατηγορείται για συχνή κατάχρηση αλκοόλ και σεξουαλική επίθεση. Ο ενδιαφερόμενος απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο κ. Τραμπ ονόμασε επίσης τον Έλμπριτζ Κόλμπι υποψήφιο υφυπουργό αρμόδιο για την πολιτική —τρίτο τη τάξει— στο Πεντάγωνο. Ο κ. Κόλμπι, γνωστός ως γεράκι έναντι της Κίνας, είχε υπηρετήσει στο υπουργείο Άμυνας και κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

