Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε σήμερα περισσότερες "καταστροφές" στην Ουκρανία έπειτα από μια επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) χθες, Σάββατο, την οποία η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο, σε κτήρια στο Καζάν, μια πόλη στην κεντρική Ρωσία.

«Όποιος προσπαθεί να καταστρέψει κάτι στη χώρα μας, όποιο κι αν είναι το εύρος, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη πιο σημαντικές καταστροφές στη χώρα του και θα μετανιώσει γι΄αυτό που προσπάθησε να κάνει στη χώρα μας», δήλωσε στη διάρκεια επίσημης τελετής σχολιάζοντας το χθεσινό πλήγμα στο Καζάν, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Το πλήγμα αυτό έθεσε στο στόχαστρο κτήρια κατοικιών χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εντυπωσιακές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν drones να χτυπούν, σε μια μπάλα φωτιάς, πολυώροφα γυάλινα κτήρια.

Η Ουκρανία δεν σχολίασε την επίθεση, ούτε τις ρωσικές κατηγορίες.

Το Κίεβο εξαπολύει τακτικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, συχνά κατά πετρελαϊκών ή βιομηχανικών στόχων, απαντώντας στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις και στην επίθεση που εξαπέλυσε το Κρεμλίνο εναντίον του ουκρανικού εδάφους πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Είναι πιο σπάνιο να κατηγορείται η Ουκρανία για επιθέσεις εναντίον κτηρίων κατοικιών τόσο μακριά από τα σύνορά της.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε πολλές φορές να πλήξει το κέντρο του Κιέβου με τον νέο και ισχυρό πύραυλό του "Orechnik", που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο.

Τα σχεδόν συνεχή αεροπορικά πλήγματα του ρωσικού στρατού έχουν γονατίσει το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα με αποτέλεσμα η χώρα να αντιμετωπίζει τακτικές διακοπές ηλεκτροδότησης μέσα στον χειμώνα.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός προωθείται γρήγορα, κυρίως στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, του καυτού σημείου των μαχών.

Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τα χωριά Λοζόβα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, και Σοντσίφκα, κοντά στη βιομηχανική πόλη Κουράχοβε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Σοντσίφκα είναι κοντά στο Κουράχοβε, το οποίο έχει σχεδόν περικυκλωθεί από τον ρωσικό στρατό και αποτελεί έναν από τους κρίσιμους τομείς των μαχών.

Η Ρωσία επιτάχυνε την προώθησή της στην ανατολική Ουκρανία τους δύο τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερο έδαφος πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει υποσχεθεί να θέσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο χωρίς να εξηγεί ποτέ πώς σκέπτεται να το κάνει.

Η αοριστία που περιβάλλει αυτό το σχέδιο προκαλεί ανησυχίες στην Ουκρανία που, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στο στρατιωτικό πεδίο, φοβάται ότι θα αναγκαστεί να δεχθεί μια δυσμενή συμφωνία.

Τα ρωσικά στρατεύματα δηλώνουν πως έχουν καταλάβει περισσότερους από 190 ουκρανικούς οικισμούς φέτος. Απέναντί τους το Κίεβο προσπαθεί να αντισταθεί παρά την έλλειψη ανδρών και πυρομαχικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.