Μόλις δώδεκα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια επιτράπηκε να διανείμουν νερό και τρόφιμα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους δυόμισι μήνες, κατήγγειλε χθες Κυριακή η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Από τα μόλις 34 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα και νερό στα οποία δόθηκε άδεια να εισέλθουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους δυόμισι μήνες, εσκεμμένες καθυστερήσεις η συστηματική παρεμπόδιση από πλευράς του ισραηλινού στρατού σήμαναν πως μόλις δώδεκα κατάφεραν να διανείμουν βοήθεια σε παλαιστίνιους αμάχους που λιμοκτονούν», ανέφερε η Oxfam σε ανακοίνωσή της. Η καταμέτρησή της συμπεριλαμβάνει παραδόσεις που έγιναν ως προχθές Σάββατο.

Σε τρεις από τις περιπτώσεις αυτές, «μόλις διανεμήθηκαν τρόφιμα και νερό σε σχολείο όπου είχε καταφύγει ο πληθυσμός, χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση κι έγιναν βομβαρδισμοί μερικές ώρες αργότερα», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά όλα τα φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζονται για τον θύλακο και χρειάζονται απελπιστικά οι 2,4 εκατ. Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική, από το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης από διάφορες χώρες, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει οργισμένα την κατηγορία.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε από την πλευρά της την περασμένη Πέμπτη, με μεγάλη πλειοψηφία, ψήφισμα που ζητεί από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης να αποφανθεί για τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων.

Η Oxfam και άλλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις «εμποδίζονται συνεχώς να διανείμουν βοήθεια ζωτικής σημασίας» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από την 6η Οκτωβρίου, όταν το Ισραήλ κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς του, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

«Εκτιμάται ότι χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι, αλλά, με την ανθρωπιστική πρόσβαση να εμποδίζεται, είναι αδύνατη η καταμέτρηση με βεβαιότητα», τόνισε η Oxfam.

«Στις αρχές Δεκεμβρίου, ανθρωπιστικοί οργανισμοί που εργάζονται στη Γάζα λάμβαναν κλήσεις από ευάλωτος ανθρώπους, παγιδευμένους σε σπίτια ή καταφύγια, αντιμέτωπους με έλλειψη νερού ή τροφίμων», πρόσθεσε.

Στην έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.200 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Τουλάχιστον 45.259 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή στους στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που συνεχίζονται για 444η ημέρα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.