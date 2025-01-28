Νυχτερινή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας στο Χάρκοβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης της βορειοανατολικής Ουκρανίας που υφίσταται σποραδικά ρωσικά πλήγματα από την αρχή του πολέμου το 2022.

«Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά», ανέφερε ο Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram. «Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ως αυτή την ώρα», πρόσθεσε.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από πλευράς Μόσχας ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.