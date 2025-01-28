Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Δευτέρα ότι θα διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις του να κατασκευάσουν αντιπυραυλική ασπίδα τύπου «Σιδηρούς Θόλος» (Iron Dome) για την προστασία των ΗΠΑ.

«Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως την κατασκευή της πιο τεχνολογικά προηγμένης αντιπυραυλικής ασπίδας ‘Σιδηρούς Θόλος’», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε κοινοβουλευτικούς της παράταξής του στη Φλόριντα.

Η ορολογία που χρησιμοποιεί παραπέμπει στο σύστημα ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, σχεδιασμένο για την προστασία της χώρας από πυραύλους, ρουκέτες και drones, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2011. Έχει ποσοστό επιτυχίας στις αναχαιτίσεις που φθάνει περί το 90%, διατείνεται η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Rafael, που συμμετείχε στην ανάπτυξή του.

Το Ισραήλ είχε αρχίσει να αναπτύσσει το σύστημα αυτό μόνο, μετά τον πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Κατόπιν στο εγχείρημα ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ, συνεισφέροντας τεχνογνωσία και χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων δολαρίων.

