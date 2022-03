Πέντε άτομα σκοτώθηκαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν μετά την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στον πύργο τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης στο Κίεβο,όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκατασταθεί η εκπομπή σήματος στα τηλεοπτικά κανάλια της Ουκρανίας η οποία νωρίτερα λόγω των βομβαρδισμών είχε προσωρινά διακοπεί.

#Ukraine 🇺🇦: another angle of the Russian attack on the #Kyiv TV tower area. Damage is being reported to the tower, hindering Ukrainian media in broadcasting to the public. pic.twitter.com/RQIp6Prf7f