Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας προτού ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το Reuters.

Μιλώντας σε συνέντευξή του σε αυστηρά φυλασσόμενο κυβερνητικό συγκρότημα, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική αεροπορία.

Επέμεινε ότι μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα ήταν ένα προληπτικό μέτρο και δεν θα είχε σκοπό να σύρει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Βομβαρδισμοί στο Κίεβο: Χτυπήθηκε ο πύργος τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης

Ανελέητοι βομβαρδισμοί έπληξαν νωρίτερα το Κίεβο. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές ένας από τους στόχους ήταν ο πύργος τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό του πύργου ενώ έκανε λόγο για διακοπή στις μεταδόσεις ορισμένων τηλεοπτικών καναλιών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Russian air strike hits Kyiv's main TV tower, knocking out some state broadcasts: Ukraine interior ministry pic.twitter.com/eq5m6Du70U — AFP News Agency (@AFP) March 1, 2022

#Ukraine 🇺🇦: another angle of the Russian attack on the #Kyiv TV tower area. Damage is being reported to the tower, hindering Ukrainian media in broadcasting to the public. pic.twitter.com/RQIp6Prf7f — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 1, 2022

УВАГА‼️

Попадання в апаратну мовника на телевежі.

Якийсь час, канали не будуть працювати.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022

Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε προειδοποίηση στους πολίτες του Κιέβου, με την οποία γνωστοιποιούσε πως πρόκειται να χτυπήσει στόχους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Όπως μετέδωσε το BBC, σε δήλωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τρίτης, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο».

«Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που χρησιμοποιούνται από εθνικιστές για να προβούν σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που διαμένουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι τα χτυπήματα πραγματοποιούνται για να «αποτρέψουν επιθέσεις πληροφοριών εναντίον της Ρωσίας».

Οι κάτοικοι του Κιέβου έτρεχαν πανικόβλητοι στις αποβάθρες του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, προκειμένου να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 1, 2022

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, GUARDIAN

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις