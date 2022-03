Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα ψυχιατρικό νοσοκομείο κοντά στην πόλη Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν τοπικές αρχές.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο, ανακοίνωσε ότι 330 άνθρωποι ήταν στο νοσοκομείο και ότι 73 είχαν απομακρυνθεί. Ο αριθμός των θυμάτων εξακριβώνεται, δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια «βάναυση επίθεση κατά αμάχων».

«Είναι ένα έγκλημα κατά αμάχων, μια γενοκτονία κατά του ουκρανικού έθνους», έγραψε ο Σινεχούμποφ στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram.

Russian forces hit psychiatric hospital in Ukraine’s Kharkiv region, no word on casualties but 330 people had been at the hospital – Kharkiv regional governor pic.twitter.com/dbTKiUHaQY