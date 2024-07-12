Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ο Τραμπ θα το λύσει!» λέει ο Όρμπαν μετά από συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Ούγγρος εθνικιστής δεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, έπειτα από τη σειρά επισκέψεων του επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης σε Κίεβο, Μόσχα και Πεκίνο, με σκοπό να αναζητηθεί τρόπος επίλυσης της σύρραξης στην Ουκρανία.

«Συζητήσαμε τρόπους να υπάρξει ειρήνη» ανέφερε μέσω X ο κ. Όρμπαν, πάνω από φωτογραφία στην οποία οι δυο πολιτικοί εικονίζονται πλάι-πλάι στην κατοικία του κ. Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Η καλή είδηση της ημέρας: θα το επιλύσει!», πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια για όσα συζήτησαν.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Οι δυο πολιτικοί, που έχουν συναντηθεί επανειλημμένα, εκφράζουν συχνά θαυμασμό ο ένας για τον άλλο. Το σύνθημα της εξάμηνης ουγγρικής προεδρίας της ΕΕ είναι άλλωστε «Ας ξαναδώσουμε στην Ευρώπη το μεγαλείο της», με έμπνευση το «Ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της» του κ. Τραμπ.

Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους έγινε τον Μάρτιο, όταν ο Ούγγρος πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον κ. Τραμπ «πρόεδρο της ειρήνης» και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε τον κ. Όρμπαν «φανταστικό ηγέτη».

Η Βουδαπέστη ασκεί από την 1η Ιουλίου την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, με αρμοδιότητα τον συντονισμό του έργου του, χωρίς πάντως τη δυνατότητα να εκφράζεται εξ ονόματός του στη διεθνή σκηνή.

Στη σύνοδο της Ουάσιγκτον ο Ούγγρος ηγέτης ήταν απομονωμένος, μερικές ημέρες αφού αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν το ταξίδι του την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι επιλογή του, που μπορεί να κάνει με κυρίαρχο τρόπο, όμως δεν μας δεσμεύει σε τίποτα» και «δεν είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων» ούτε είχε «καμιά εντολή» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θύμισε ο Γάλλος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνόδου του NATO.

Προχθές Τετάρτη ο Φιλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έκρινε πως δεν έχει «καμιά χρησιμότητα να πηγαίνεις να συζητάς με αυταρχικά καθεστώτα», ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συμπλήρωσε πως δεν ήταν «διόλου σύμφωνος» με την κίνηση του κ. Όρμπαν.

Η σκιά του κ. Τραμπ ήταν πάντως πολύ αισθητή στη σύνοδο του NATO και η συνάντησή του με τον κ. Όρμπαν καταγράφεται με φόντο την αβεβαιότητα για το εάν ο Τζο Μπάιντεν θα είναι πράγματι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν εννοεί να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος διέπραξε θεαματικές γκάφες στη σύνοδο, αναγγέλλοντας τον «πρόεδρο Πούτιν» καθώς υποδεχόταν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτού σπεύσει να διορθώσει. Κατόπιν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγες ώρες μετά ξεκίνησε μιλώντας περί «αντιπροέδρου Τραμπ», ενώ προφανώς αναφερόταν στην Κάμαλα Χάρις.

«Σπουδαία δουλειά, Τζο», κάγχασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

