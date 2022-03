Νέα συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη το βράδυ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη διαπραγμάτευση με τη ρωσική αντιπροσωπεία που θα επαναληφθεί την Παρασκευή στην Τουρκία και για τους όρους που θα μπορέσει να επιτευχθεί μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Δεσμεύτηκαν επίσης, να κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Had another conversation with a real friend of 🇺🇦, President of 🇹🇷 @RTErdogan. Noted the high level of organization of negotiations of delegations in Istanbul. Agreed on further steps towards peace. Thanked for the readiness of 🇹🇷 to become the guarantor of security of our state!