Η Μόσχα ανακοίνωσε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία, με την κάθε πλευρά να απελευθερώνει 95 στρατιώτες, λιγότερο από ένα μήνα μετά την προηγούμενη ανταλλαγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη σημερινή ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Έπειτα από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, 95 Ρώσοι στρατιωτικοί, που η ζωή τους ήταν σε κίνδυνο υπό κράτηση, επέστρεψαν από εδάφη που ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 95 αιχμάλωτοι πολέμου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας απελευθερώθηκαν και επιστράφηκαν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο σημειώνει την «ανθρωπιστική διαμεσολάβηση» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

