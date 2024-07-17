Η οικογένεια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για την απόφαση να δοθεί το όνομα του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας στο βασικό αεροδρόμιο του Μιλάνου και θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος για κάτι τέτοιο, δήλωσε ο μεγαλύτερός του γιος.

Το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, που έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μεταξύ των αεροδρομίων της Ιταλίας, ονομάστηκε επίσημα προς τιμή του κεντροδεξιού πολιτικού νωρίτερα αυτό τον μήνα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η απόφαση επικυρώθηκε από τον υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, ηγέτη της ακροδεξιάς Λέγκας. Ο γιος του Μπερλουσκόνι, ο Πιερ Σίλβιο, δήλωσε ότι χαίρεται με οποιαδήποτε τιμή γίνεται στον πατέρα του αλλά δεν είχε λόγο σε αυτό το ζήτημα.

«Για να είμαι ειλικρινής, η μέθοδος δεν ήταν ακριβώς τέλεια, τόσο σε ό,τι αφορά τον χρόνο όσο και τον τρόπο που έγινε. Ήταν σαφές ότι θα προκαλούσε αντιπαράθεση», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην έδρα της MFE-MediaforEurope, της εταιρίας μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε ο πατέρας του. «Ως οικογένεια, δεν είχαμε ανάμιξη στη διαδικασία και ενημερωθήκαμε την τελευταία στιγμή», πρόσθεσε.

Ο κεντροαριστερός δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα άσκησε κριτική στην κίνηση αυτή, ενώ ορισμένοι που ήταν αντίθετοι με την απόφαση αυτή ξεκίνησαν διαδικασία συλλογής υπογραφών με σκοπό την ακύρωσή της.

«Ενοχλήθηκα από την αντιπαράθεση και ακόμα περισσότερο από εκείνους που την εκμεταλλεύθηκαν για πολιτικούς λόγους», δήλωσε ο Μπερλουσκόνι, αναφερόμενος στον Σάλα.

Στην Ιταλία, ισχύει συνήθως μορατόριουμ 10 ετών ύστερα από τον θάνατο ενός προσώπου προτού δοθεί το όνομά του σε ένα δημόσιο χώρο, αλλά στην περίπτωση του αεροδρομίου του Μιλάνου αυτό αγνοήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

