Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διεμήνυσε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO θα ήταν συνώνυμη με την «κήρυξη πολέμου» εναντίον της χώρας του, προσθέτοντας πως μόνο αν η ηγεσία της ατλαντικής συμμαχίας επιδείξει «σύνεση» θα μπορέσει να αποφευχθεί η καταστροφή «ολόκληρου του πλανήτη».

Οι ηγέτες του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού τόνισαν στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της Ουάσιγκτον ότι υποστηρίζουν τη «μη αντιστρέψιμη» πορεία της Ουκρανίας προς την «πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξής της στο NATO», αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το πότε θα γίνει η εισδοχή της χώρας στη συμμαχία.

Ο κ. Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας και τα τελευταία χρόνια από τους πιο σκληρούς ιέρακες του Κρεμλίνου, τόνισε στην εφημερίδα Αργκουμέντι ι Φάκτι πως η ένταξη της Ουκρανίας δεν θα ήγειρε απλώς απειλή για τα συμφέροντα ασφαλείας της Μόσχας.

«Στην ουσία, θα ήταν κήρυξη πολέμου — αν και καθυστερημένη», είπε.

«Οι ενέργειες που κάνουν οι αντίπαλοι της Ρωσίας εναντίον μας εδώ και χρόνια, επεκτείνοντας τη συμμαχία (...) οδηγούν το NATO σε σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή», διεμήνυσε.

Τηρώντας τη γραμμή του Κρεμλίνου αφότου άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο κ. Μεντβιέντεφ διαβεβαίωσε πως η Μόσχα δεν απειλεί το NATO, αλλά θα ανταποδώσει προσπάθειες της συμμαχίας να απειλήσει συμφέροντά της.

«Όσο περισσότερες τέτοιες προσπάθειες γίνονται, τόσο σκληρότερα θα είναι τα δικά μας αντίποινα», συνέχισε ο πρώην πρόεδρος. «Το εάν αυτό θα οδηγήσει στο να γίνει κομμάτια ολόκληρος ο πλανήτης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο από τη σύνεση της πλευράς (του NATO)», πρόσθεσε.

Ο κ. Μεντβιέντεφ χαρακτηριζόταν από διάφορους παρατηρητές κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (2008-2012) φιλοδυτικός πολιτικός και μεταρρυθμιστής· όμως τα τελευταία χρόνια, φρόντισε να επανεφεύρει τον εαυτό του, μετατρεπόμενος σε γεράκι — έχει πει επανειλημμένα πως ο συνεχιζόμενος εξοπλισμός της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους εγείρει κίνδυνο «πυρηνικής αποκάλυψης».

Επανέλαβε επίσης τη θέση του Κρεμλίνου πως το ότι ο Μαρκ Ρούτε ονομάστηκε Γενικός Γραμματέας του NATO δεν συνεπάγεται απολύτως καμία αλλαγή. «Για τη Ρωσία τίποτε δεν θα αλλάξει, αφού τις αποφάσεις κλειδιά δεν τις παίρνουν τα κράτη μέλη του NATO, αλλά ένα κράτος μέλος του: οι ΗΠΑ», επιχειρηματολόγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

