Λόγος του βασιλιά: Οικονομική σταθερότητα και ευκαιρίες για όλους υπόσχεται ο Στάρμερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε 40 καινούρια νομοσχέδια παρέπεμψε ο φετινός «Λόγος του βασιλιά», δηλαδή η ανάγνωση από τον βασιλιά Κάρολο των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης του σερ Κιρ Στάρμερ κατά τα επίσημα εγκαίνια της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το θρόνο του στη Βουλή των Λόρδων, σε έναν λόγο συντεταγμένο από την κυβέρνηση που είχε διάρκεια περίπου 13 λεπτών, ο Βρετανός μονάρχης παρουσίασε μία κυβερνητική ατζέντα που όπως τονίστηκε εξ αρχής επιδιώκει «ασφάλεια, δικαιοσύνη και ευκαιρίες για όλους» και «θα έχει ως θεμέλιο λίθο την οικονομική σταθερότητα».

Ο κ. Στάρμερ εξήγγειλε νομοσχέδιο με βάση το οποίο όλες οι σημαντικές οικονομικές αποφάσεις, περί φορολογίας και δαπανών, θα ελέγχονται από το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού. Πρόκειται για μέτρο που έρχεται μετά από τον καταστροφικό μίνι-προϋπολογισμό της βραχύβιας διακυβέρνησης της Λιζ Τρας, που δεν είχε υποβληθεί προς ανεξάρτητο έλεγχο.

Κατά τον κ. Στάρμερ, θα δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία πλούτου για όλες τις κοινότητες της χώρας, θα συσταθεί ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου, ένα συμβούλιο βιομηχανικής πολιτικής και θα προωθηθεί η διευκόλυνση ταχύτερης χορήγησης οικοδομικών αδειών - μέτρα με στόχο την οικονομική ανάπτυξη.

Υποσχέθηκε επίσης μια «νέα συμφωνία» για τους εργαζόμενους, ενισχύοντας τα δικαιώματά τους και την προστασία τους.

Έγινε επίσης αναφορά σε μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών στους δημάρχους μητροπολιτικών δήμων στην Αγγλία και επιβεβαιώθηκε το σχέδιο για σταδιακή επανεθνικοποίηση των σιδηροδρόμων.

Η κυβερνητική δήλωση δια στόματος Καρόλου σημείωσε επίσης ότι αναγνωρίζεται η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων. Ως εκ τούτου, δόθηκε δέσμευση για μέτρα μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, κυρίως με τη δημιουργία της κρατικής εταιρείας Great British Energy, που θα επενδύει στην πράσινη ενέργεια. Επίσης προαναγγέλθηκε νομοσχέδιο για καλύτερο έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης υδάτων.

Έγινε αναφορά σε εκσυγχρονισμό του συστήματος αιτήσεων ασύλου και στην προαναγγελθείσα σύσταση μιας νέας Διοίκησης Ασφάλειας Συνόρων, με στόχο την αντιμετώπιση της οργανωμένης παράνομης μετανάστευσης.

Θα δοθούν επίσης μεγαλύτερες εξουσίες στην αστυνομία για την πάταξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ευρύτερη στήριξη στα θύματα εγκλήματος. Ανακοινώθηκε δε η προώθηση του λεγόμενου «νόμου του Μάρτιν», που θα υποχρεώνει χώρους εκδηλώσεων να είναι προετοιμασμένοι για τρομοκρατικές επιθέσεις. Παίρνει το όνομά του από τον Μάρτιν Χέτι, ένα εκ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Manchester Arena. Επίσης θα προωθηθεί νομοσχέδιο για τη μεγαλύτερη ασφάλεια κοριτσιών και γυναικών.

Ο κ. Στάρμερ υποσχέθηκε ενίσχυση του επιπέδου στην εκπαίδευση και προανήγγειλε άρση της εξαίρεσης των ιδιωτικών σχολείων από την επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα.

Δεσμεύθηκε επιπλέον για μεγαλύτερη προστασία στους ενοικιαστές ακινήτων και για ένα νομοσχέδιο που θα συστήνει μία νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ο Λόγος του Βασιλιά συμπεριλάμβανε προαναγγελία μέτρων βελτίωσης του συστήματος υγείας NHS με βασική επιδίωξη τη μείωση του χρόνου αναμονής για ασθενείς και με έμφαση στην ψυχική υγεία, μέσω εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος νόμου.

Θα προωθηθεί δε το νομοσχέδιο που είχε αρχικά υποβάλει ο Ρίσι Σούνακ για σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας για την αγορά προϊόντων καπνού και ατμίσματος, καθώς και μέτρα κατά των ανθυγιεινών τροφίμων.

Προαναγγέλθηκε επίσης ένα συμβούλιο συνεργασίας αποκεντρωμένων κυβερνήσεων και μητροπολιτικών δημάρχων, αλλά και η μεταρρύθμιση της Βουλής των Λόρδων, με επιβολή περιορισμών στο ποιος μπορεί να είναι μέλος (με πιθανή κατάργηση της κληρονομικότητας του δικαιώματος).

Η κυβέρνηση Στάρμερ δήλωσε, εξάλλου, ακλόνητη δέσμευση στο ΝΑΤΟ και στη διατήρηση ικανών ενόπλων δυνάμεων και αποτρεπτικού πυρηνικού στρατιωτικού προγράμματος. Έγινε αναφορά στην ήδη ανακοινωθείσα Στρατηγική Αμυντική Αναθεώρηση.

Τονίστηκε η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και μιας λύσης δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόθεση βελτίωσης των εμπορικών, επενδυτικών αλλά και αμυντικών σχέσεων με την ΕΕ.

Του Λόγου του Βασιλιά είχε προηγηθεί το μεγαλοπρεπές τελετουργικό αιώνων, με το ταξίδι του μονάρχη και της βασίλισσας με την Πολιτειακή Άμαξα του Αδαμάντινου Ιωβηλαίου από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Παλάτι του Γουέστμινστερ που στεγάζει το κοινοβούλιο και το κάλεσμα από τη «Μαύρη Ράβδο», αγγελιαφόρο του μονάρχη, προς τους βουλευτές να προσέλθουν στη Βουλή των Λόρδων για να ακούσουν την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

