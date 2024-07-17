Η Ελλάδα προσχώρησε ως πλήρες μέλος στη Διεθνή Συμμαχία για την Επιστροφή των Παιδιών στην Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών. Μέσω αυτής της συμμετοχής η χώρα μας συμβάλλει ενεργά στη διεθνή κινητοποίηση για την ασφαλή επιστροφή παιδιών στην Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί παράνομα, είτε έχουν εκτοπισθεί βίαια από ρωσικές δυνάμεις.

«Η απόφαση για συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή, υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο και να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς της εταίρους. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στην παροχή ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές συνέπειες των βίαιων εκτοπισμών» επισημαίνει το ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται ότι:

Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία Ουκρανίας-Καναδά, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στο Κίεβο, στις 2 Φεβρουαρίου 2024.

Σκοπός της είναι η επιστροφή των παιδιών που απήχθησαν παρανόμως από τη Ρωσία στις οικογένειές τους στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο ανωτέρω σκοπός περιλαμβάνεται στο 4ο σημείο της «Ουκρανικής Φόρμουλας Ειρήνης».

Για την επίτευξή του προβλέπεται ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ της Ουκρανίας και των κρατών μελών της Συμμαχίας, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, η παροχή τεχνογνωσίας και οικονομικής στήριξης, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και επικοινωνία του έργου της Συμμαχίας.

Από τις χιλιάδες παιδιά που υπολογίζεται ότι έχουν απαχθεί από τη Ρωσία, λιγότερα από 400 έχουν επιστραφεί επιτυχώς στις εστίες τους στην Ουκρανία.

Στη Συμμαχία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Αργεντινή, η Ιαπωνία και η Χιλή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε πρόσφατα στη Συμμαχία με καθεστώς παρατηρητή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.