Ο ηγέτης της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ο Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε σήμερα ότι οι μαχητές του θα βομβαρδίσουν και άλλες περιοχές εάν το Ισραήλ «συνεχίσει να στοχοποιεί αμάχους» μετά τον θάνατο πέντε Σύρων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα με στόχο τον νότιο Λίβανο.

«Εάν ο εχθρός συνεχίσει να στοχοθετεί αμάχους όπως έκανε τις τελευταίες ημέρες, τότε αυτό θα μας αναγκάσει να στοχοθετήσουμε περιοχές που δεν έχουμε έως τώρα θέσει στο στόχαστρό μας», δήλωσε ο Χασάν Νασράλα με αφορμή τον ετήσιο εορτασμό της Ασούρα, της σημαντικότερης γιορτής για τους σιίτες μουσουλμάνους.

Το λιβανέζικο ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σε αντίποινα δεκάδες ρουκέτες τύπου Κατιούσα κατά διαφόρων περιοχών στο βόρειο Ισραήλ.

Η Unicef, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε «φρικιαστικό» τον «θάνατο τριών παιδιών από αεροπορικό πλήγμα (χθες, Τρίτη) ενώ έπαιζαν μπροστά στο σπίτι τους» στο νότιο Λίβανο.

Ο απολογισμός των νεκρών αμάχων σε ισραηλινά πλήγματα ξεπέρασε τους 100 αυτή την εβδομάδα, μετά το μέτωπο που άνοιξε η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου σε υποστήριξη του συμμάχου της, της παλαιστινιακής Χαμάς, στη Γάζα.

«Το μέτωπό μας δεν θα σταματήσει όσο… συνεχίζεται η επίθεση κατά της Λωρίδας της Γάζας». Το φιλοϊρανικό κίνημα δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις του παρά μόνο σε περίπτωση κατάπαυσης πυρός στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από τους εννέα και πλέον μήνες πολέμου.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχοθετεί «υποδομές» του κινήματος και τους μαχητές του μέσω στοχευμένων δολοφονιών.

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των πληγμάτων σε λιβανέζικα χωριά κοντά στα σύνορα.

Σε μια χώρα βυθισμένη σε πρωτοφανή οικονομική κρίση από το 2019, ο Χασάν Νασράλα υποσχέθηκε ότι η Χεζμπολάχ θα βοηθήσει τους χιλιάδες κατοίκους του νότιου Λιβάνου να ξαναχτίσουν τα κατεστραμμένα σπίτια τους.

Πιο κοντά σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο

Το Ισραήλ και η λιβανέζικη ένοπλη ομάδα Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα τους τελευταίους εννέα μήνες. Εάν αυτή η σύγκρουση κλιμακωθεί και εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο, θα μπορούσε να επιβραδύνει την καταστροφή στη Γάζα, να προσελκύσει πολιτοφύλακες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη, να εξαπλωθεί η ένταση σε όλη τη Μέση Ανατολή και να εμπλακούν οι ΗΠΑ. Το ίδιο το Ιράν θα μπορούσε να παρέμβει άμεσα.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει για μια «καταστροφή πέρα ​​από κάθε φαντασία».

Προς το παρόν, ένας πόλεμος σιγοβράζει μέσα στο κατακαλόκαιρο, κατά μήκος μιας έκτασης 120 χιλιομέτρων (75 μίλια) των συνόρων. Μια σπίθα όμως θα ήταν αρκετή για να βάλει φωτιά τη Μέση Ανατολή. Οι εκρήξεις αποτελούν πλέον έναν κανονικό ήχο μέσα στους άλλους ήχους του καλοκαιριού στην αρχαία πόλη της Τύρου του Λιβάνου.

