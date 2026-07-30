«Η κα. Θεώνη Κουφονικολάκου χρειάστηκε επτά ώρες για να τοποθετηθεί στο απλό ερώτημα που τους απευθύναμε "ποιος σας χρηματοδοτεί;" και κατέληξε να απαντά ως αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα πουλώντας… αέρα φρέσκο», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

«Καμία απάντηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, ούτε για τις εξαρτήσεις του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής» και πως «η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά, που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει στην απάντησή του, πως «η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ, μάλλον προσγειώθηκε πρόσφατα στη χώρα και δεν γνωρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από τις 22 Απριλίου τροπολογία για επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του οποίου επέκτεινε για να κάνει το χατίρι των τραπεζών η κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου». «Προσποιείται πως δεν γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία ζήτησε την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την κατάργηση σειράς παράνομων, αδιαφανών και καταχρηστικών χρεώσεων», προσθέτει. Σχολιάζει περαιτέρω πως όταν το ίδιο «έδινε μάχες στη Βουλή, ο κ. Τσίπρας παρέμενε βουβός και έκλεινε χορηγίες της ολιγαρχίας για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του». Σημειώνει δε ότι «το ερώτημα παραμένει: Ποιος σας χρηματοδοτεί;».

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ., «επί τη ευκαιρία», να απαντήσει και στα εξής:

«Σε ποιους έκανε το χατίρι ο κ. Τσίπρας τον Φεβρουάριο του 2019 όταν με το νόμο 4592/2019 καταργούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας του ν.3869/2010, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς;

Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε, όταν θέσπιζε τον νόμο 4472/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Ποιους εξυπηρετούσε όταν με τον νόμο 4353/2015 για πρώτη φορά διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη δημιουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), έδωσε στα funds τη δυνατότητα να αγοράζουν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και στις τράπεζες την ευκαιρία να απομακρύνουν μαζικά τα δάνεια από τους ισολογισμούς τους;».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «τα ερωτήματα τίθενται ρητορικά», για να υποστηρίξει καταληκτικά ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν ο καλύτερος εκφραστής των συμφερόντων του τραπεζικού συστήματος και ο ολετήρας των δανειοληπτών. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να αποτελειώσει τους αδύναμους συμπολίτες μας».

Πηγή: skai.gr

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