Η χολιγουντιανή σταρ και πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, Αντζελίνα Τζολί, μοιράστηκε μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή της στις ουκρανικές πόλεις Νικολάεφ και Χερσώνα. Όπως ανέφερε, συνάντησε οικογένειες όπου ζουν στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

«Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία. Ακούς ένα βουητό χαμηλά στον ουρανό», ξεκίνησε την ανάρτησή της η σταρ.

«Εδώ έχει γίνει γνωστό ως ''σαφάρι ανθρώπων'' όπου τα drones χρησιμοποιούνται συνέχεια για να εντοπίζουν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν κόσμο. Σε κάποια φάση χρειάστηκε να σταματήσουμε και να περιμένουμε, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και έμεινα εκεί λίγες ημέρες. Οι οικογένειες ζουν έτσι καθημερινά», συνέχισε.

Την ανάρτηση συνόδευσε με ένα μικρό κλιπ που δείχνει έναν τοίχο καλυμμένο με φωτογραφίες των ηρώων της χώρας, ενώ ηχούν οι σειρήνες του πολέμου.

«Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τις κλινικές τους σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι ότι η ζωή θα συνεχιστεί. Είναι δύσκολο, αλλά δίνει έμπνευση σε όποιον γίνεται μάρτυρας. Πολλοί άνθρωποι μου μίλησαν για το ψυχικό βάρος του να ζεις κάτω από μια διαρκή απειλή - και τον βαθύτερο φόβο ότι ο κόσμος σε έχει ξεχάσει», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Σε έναν κόσμο με τόσες προοπτικές για διπλωματία, είναι δύσκολο κάποιος να κατανοήσει το γεγονός ότι οι πολίτες στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη, το Κογκό και σε τόσα άλλα μέρη υποφέρουν καθημερινά - σαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα αυτοί που είναι στην εξουσία, να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν όλους τους πολίτες ισότιμα. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το απίστευτο θάρρος και οι ικανότητες των τοπικών οργανισμών, των εθελοντών και όσων τους υποστηρίζουν. Αν αυτοί μπορούν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μπορούν να κάνουν το ίδιο», κατέληξε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ukrinform, μετά τις επισκέψεις στις πόλεις Χερσώνα και Νικολάεφ, η Τζολί πραγματοποίησε μία σύντομη στάση στη Βίνιτσα.

