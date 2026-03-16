Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία κατέκτησε 12 οικισμούς μέσα σε 15 ημέρες

Ρωσικά στρατεύματα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 12 οικισμούς στην Ουκρανία κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ τόνισε πως τα στρατεύματα της Μόσχας συνεχίζουν την προέλασή τους σε όλα τα μέτωπα της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί η Ρωσία την εισβολή στη γειτονική της χώρα.

Πηγή: skai.gr

