Το NATO εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της αντιβαλλιστικής άμυνάς του στην Τουρκία απέναντι σε απειλές από το γειτονικό Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Η στρατιωτική συμμαχία έχει ήδη αναπτύξει μια συστοιχία πυραύλων στην ανατολική Τουρκία για την προστασία ενός ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πυραύλων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Τώρα εξετάζει την αποστολή ενός ακόμη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου να ενισχυθεί αεροπορική βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η πιθανή ενίσχυση έρχεται μετά την αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, εξέλιξη που, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις της τουρκικής κυβέρνησης, δοκιμάζει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να αντιδράσει.

Ένα αμερικανικό ραντάρ AN/TPY-2 στο Κουρετζίκ της ανατολικής Τουρκίας, ένα από τα πλησιέστερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης προς την Ισλαμική Δημοκρατία, ήταν πιθανότατα ο βασικός στόχος τουλάχιστον ενός από τα βλήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος έχει καταστήσει σαφές ότι η συμμαχία θα συνεχίσει να προσαρμόζεται στις απειλές. Το Ιράν επιχείρησε να υποβαθμίσει τα αμερικανικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης από την αρχή του πολέμου, μεταξύ άλλων με πλήγμα που κατέστρεψε παρόμοιο ραντάρ AN/TPY-2 στην Ιορδανία, έναν βασικό αισθητήρα που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των αμερικανικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας στον Περσικό Κόλπο.

Ένας ακόμη πιθανός στόχος είναι η βάση Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, όπου σταθμεύουν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Αμερικανών στρατιωτικών.

Η συμμαχία ενδέχεται να αναπτύξει μια συστοιχία πυραύλων PAC-3 στο Ιντσιρλίκ, όπου εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία έχει αναπτυχθεί ισπανικό σύστημα PAC-2, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Τα συστήματα PAC-2 έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την αναχαίτιση αεροσκαφών και πυραύλων cruise και ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικά απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Τα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο έχουν αναχαιτίσει τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν από τις 4 Μαρτίου. Μία από τις αναχαιτίσεις, την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε πάνω από τη βάση του Ιντσιρλίκ, η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για επιχειρήσεις κατά του ισλαμικού Κράτους και για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στο βόρειο Ιράκ κατά την περίοδο του Σαντάμ Χουσεΐν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.