Τραμπ: Κάποιες χώρες καθ’ οδόν για το Ορμούζ, άλλες δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη Δευτέρα την έκκλησή του προς άλλες χώρες να συμβάλουν στην επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, λέγοντας ότι ορισμένα κράτη τον διαβεβαίωσαν πως βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν για να βοηθήσουν, ενώ άλλα εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμα να συμμετάσχουν.

«Κάποιες χώρες είναι πολύ ενθουσιασμένες με αυτό και κάποιες όχι. Ορισμένες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από τρομερές εξωτερικές απειλές, αλλά δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένες. Και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να πείσει άλλες χώρες να συμβάλουν στην ασφάλεια της διέλευσης τάνκερ μέσω του Στενού του Ορμούζ, όμως μέχρι στιγμής είτε έχουν αποφύγει να δεσμευτούν είτε έχουν απορρίψει ευθέως το αίτημά του.

«Υπάρχουν χώρες όπου έχουμε 45.000 στρατιώτες, εξαιρετικούς στρατιώτες, που τις προστατεύουν από κάθε απειλή και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ. «Και όταν ρωτάμε: “Έχετε ναρκαλιευτικά;” η απάντηση είναι: “Θα προτιμούσαμε να μη εμπλακούμε, κύριε”».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πιθανή ναυτική αποστολή «κάτι πολύ μικρό», την ώρα που το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βλήματα εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι γνώριζε πως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν θα σπεύσουν να τις υποστηρίξουν.

«Ήμουν πάντα επικριτικός απέναντι στο ότι προστατεύουμε τόσες χώρες, γιατί ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε. Αλλά αν κάποια στιγμή χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το γνωρίζω αυτό εδώ και πολύ καιρό», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ένταση» τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας ότι από την έναρξη του πολέμου η Ουάσινγκτον έχει πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα πλήγματα έχουν στοχεύσει κυρίως εμπορικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και drones.

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 30 πλοία που χρησιμοποιούνταν για την πόντιση ναρκών, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι βέβαιο αν έχουν ήδη τοποθετηθεί νάρκες στα στενά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «κυριολεκτικά καταστρέψει τα πάντα» στο νησί Χαργκ του Ιράν, εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσουν στόχο στο μέλλον.

«Όπως γνωρίζετε, επιτεθήκαμε στο Χαργκ και το πλήξαμε, το πλήξαμε, κυριολεκτικά καταστρέψαμε τα πάντα στο νησί, εκτός από την περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο, εγώ το αποκαλώ οι αγωγοί», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αφήσαμε τους αγωγούς. Δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε πέντε λεπτά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι απέφυγαν να πλήξουν τις εγκαταστάσεις «με στόχο κάποια μέρα να μπορέσει να ανοικοδομηθεί η χώρα», συμπληρώνοντας: «Νομίζω ότι κάναμε το σωστό, αλλά αυτό μπορεί να μην παραμείνει έτσι».

Παρά το μικρό του μέγεθος, το Χαργκ αποτελεί ζωτικής σημασίας οικονομική αρτηρία για το Ιράν, καθώς διακινεί περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ενέχει κίνδυνο σημαντικής κλιμάκωσης.



Πηγή: skai.gr

