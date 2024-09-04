Δεν έχει τέλος η φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία. Μία μητέρα με τις τρεις κόρες της ήταν μεταξύ των επτά ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη δυτική πόλη Λβιβ της Ουκρανίας, από τα νέα ρωσικά πλήγματα που χτύπησαν την πόλη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Επίσης, νεκρό είναι ένα μωρό και ένα κορίτσι, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πρόκειται για την 7χρονη Emiliya Bazilevich, την 18χρονη Daryna Bazilevich και την 21χρονη Yaryna Bazilevich.

Ο δήμαρχος της Λβιβ Αντρίι Σαντόβι δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και υπερηχητικούς πυραύλους. Η επίθεση ήρθε καθώς η Ουκρανία παραπαίει ήδη από τον πιο θανατηφόρο βομβαρδισμό της Ρωσίας φέτος - ένα χτύπημα σε στρατιωτικό ινστιτούτο στην κεντρική πόλη Πολτάβα χθες που άφησε 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:



🕯 Базилевич Емілія -7 років

🕯Базилевич Дарина - 18 років

🕯Базилевич Ярина - 21 рік

🕯Базилевич Євгенія - 43 роки

🕯 Демидова Ірина - 52 роки

🕯Погорецький Олександр - 54 роки

🕯Арабський Юрій - 55 років pic.twitter.com/dnzKobxnVk — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 4, 2024

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης την Τετάρτη πάνω από την πρωτεύουσα του Κιέβου, καθώς η αεράμυνα στόχευε τους ρωσικούς πυραύλους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι εκτόξευσε υπερηχητικά όπλα Kinzhal σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στο Λβιβ και ότι όλοι οι καθορισμένοι στόχοι είχαν πληγεί.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της Λβιβ δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 50 κτίρια στην ιστορική καρδιά της Λβιβ, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων και κλινικών. Δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την οικογένεια που ζούσε εκεί και ξεκληρίστηκε, λέγοντας ότι μόνο ο πατέρας κατάφερε να επιβιώσει. Η σύζυγός του, Yevgenia, και οι τρεις κόρες τους - Darina, Emilia και η 21χρονη Yaryna - πέθαναν όλες στο σπίτι τους.

Την ίδια ώρα, στην Πολτάβα, οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν μέσα από στα ερείπια του στρατιωτικού ινστιτούτου επικοινωνιών για επιζώντες μετά την επίθεση. Ο 26χρονος Mykyta Petrov, ένας δόκιμος, δήλωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα την Τρίτη την περιοχή, με τον δεύτερο να εκρήγνυται μόλις τρία δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο.

«Έτρεξα έξω, υπήρχε καπνός και σκόνη παντού... Πολλοί άνθρωποι ήταν έξω με ένα τσιγάρο και πολλοί σκοτώθηκαν».

Ο δόκιμος είπε ότι υπήρχε «πάρα πολύ αίμα, πάρα πολλά πτώματα» και αυτό που είχε δει τον είχε επηρεάσει ψυχολογικά.

Πηγή: skai.gr

