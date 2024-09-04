Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς της χώρας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές το 2027.

Ο Φιλίπ, ο οποίος διετέλεσε πρώτος πρωθυπουργός επί της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν κατά το διάστημα 2017-2020, έκανε την ευρέως αναμενόμενη αυτή ανακοίνωση σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά χθες το βράδυ στο περιοδικό Le Point.

Σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Ιούνιο από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos, 36% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι αν ο Φιλίπ, ο οποίος επί του παρόντος είναι δήμαρχος της Χάβρης, στην περιοχή της Νορμανδίας, γινόταν πρόεδρος της χώρας.

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο ανάμεσα στους πολιτικούς που αναφέρονταν στη δημοσκόπηση και είναι μεγαλύτερο από εκείνο για τον Ζορντάν Μπαρντελά και την Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού--τα δύο επόμενα ονόματα στο ερωτηματολόγιο.

Ο 53χρονος ίδρυσε το κεντροδεξιό κόμμα του "Ορίζοντες" πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Το κόμμα του τώρα έχει ενταχθεί στο κεντρώο μπλοκ "Ensemble" ("Μαζί") που πρόσκειται στον πρόεδρο Μακρόν.

Ο Φιλίπ φημολογείτο εδώ και καιρό ότι είχε προεδρικές φιλοδοξίες.

Δεν είναι σαφές ποιες πιθανότητες έχει ο Φιλίπ στις επόμενες προεδρικές.

Η κεντροαριστερή συμμαχία και οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για τις εκλογές αυτές.

Εξάλλου, όσον αφορά τον "Εθνικό Συναγερμό" δεν είναι ακόμη σαφές αν η Λεπέν θα είναι και πάλι υποψήφια ή θα ρίξει στη μάχη τον νεαρό ηγέτη του κόμματος, Μπαρντελά.

Κατά παράδοση, τα ποσοστά δημοτικότητας στη Γαλλία μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και ακόμη απομένουν 2,5 χρόνια μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Στις τελευταίες δύο προεδρικές εκλογές το 2017 και το 2022 η Λεπέν έφθασε στον δεύτερο γύρο και τις δύο φορές.

Η νίκη του Μακρόν αυτή τη φορά ενισχύθηκε από έναν σημαντικό αριθμό ψήφων από άλλα πολιτικά στρατόπεδα που θέλησαν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την άνοδο της Λεπέν στην προεδρία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

