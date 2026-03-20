Πόλεμος στην Ουκρανία: Aπομακρύνονται τα παιδιά από το Σλαβιάνσκ του Ντονμπάς

Η Oυκρανία ξεκίνησε την υποχρεωτική απομάκρυνση παιδιών από την πόλη Σλαβιάνσκ, ένδειξη ότι η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται σε ένα από τα βασικά προπύργια της χώρας στην περιοχή του Ντονμπάς.

«Υπέγραψα εντολή για την υποχρεωτική απομάκρυνση παιδιών από ορισμένες περιοχές του Σλαβιάνσκ που είναι πιο ευάλωτες σε εχθρικά πλήγματα», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σταδιακά βόρεια και ανατολικά της πόλης και βρίσκονται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα όριά της σε διάφορα σημεία του μετώπου του πολέμου.

Το Σλοβιάνσκ είναι μία από τις πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο σε μια αστική «ζώνη-οχυρό» στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία αποτελεί μέρος του Ντονμπάς. Η Ρωσία θεωρεί την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς – το οποίο είναι γνωστό για τα ανθρακωρυχεία και τη βαριά βιομηχανία του – ως βασικό στρατιωτικό της στόχο.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο της περιοχής του Ντονέτσκ και υποστηρίζει ότι η «ζώνη-οχυρό» των οικισμών μπορεί να τη βοηθήσει να αμυνθεί για χρόνια.

Ωστόσο, η επικίνδυνη ζώνη στις περιοχές κοντά στο μέτωπο έχει επεκταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η αυξανόμενη χρήση και εμβέλεια των drones καθιστά περιοχές ακόμη και 10 ή 20 χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Πηγή: skai.gr

