Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένοπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν έναν άνδρα σε υπαίθριο γυμναστήριο στο Σάλφορντ της Αγγλίας, υπό τον φόβο πως επρόκειτο για βομβιστή αυτοκτονίας, σε ένα περιστατικό που κατέληξε να είναι μια τεράστια παρεξήγηση.

Ο «ύποπτος» έκανε τη γυμναστική του με τη βοήθεια ενός γιλέκου με βάρη, το οποίο όμως φαίνεται πως θορύβησε κάποιους περαστικούς με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ένοπλη μονάδα της αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει την υποτιθέμενη απειλή αποκλείοντας μάλιστα και τους γύρω δρόμους.

Όταν οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον άνδρα, διαπίστωσαν, ότι δεν φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά αλλά με ενσωματωμένα βάρη, το οποίο χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της προπόνησης, ενώ κρατούσε και ένα σχοινάκι.

Η αστυνομία του Σάλφορντ εξέδωσε ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι «δεν υπάρχει καμία απειλή για την ευρύτερη κοινότητα».

Πηγή: skai.gr

