Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει ένα ευρύ φάσμα στόχων, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών στελεχών στο Ιράν, στρατιωτικών βάσεων, εγκαταστάσεων πυραύλων και αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης

Οι εικόνες της Planet Labs από τις 6 Μαρτίου δείχνουν ζημιές σε διάφορα κτίρια στη στρατιωτική βάση του Παρτσίν, έξω από την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν

Δορυφορικές εικόνες αρχίζουν να δείχνουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, με πλοία να καίγονται σε ιρανικό λιμάνι και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις σε αμερικανική βάση, σύμφωνα με το Associated Press.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το AP, οι πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή είναι ελάχιστες, ιδίως όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους κλειστών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την Κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι εικόνες προέρχονται από την Planet Labs PBC, μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, την οποία χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Associated Press. Η Planet Labs έχει επιβάλει καθυστέρηση δύο εβδομάδων στη δημοσιοποίηση του υλικού της, επικαλούμενη ανησυχίες ότι οι εικόνες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από «εχθρικούς παράγοντες».

Εικόνες υψηλής ανάλυσης έχουν δημοσιευτεί επίσης από ανταγωνιστικές εταιρείες. Άλλοι πάροχοι, όπως η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, έχουν δημοσιεύσει επίσης εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες.

Αυτή η δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δείχνει μια πυρκαγιά λίγες ημέρες μετά από μια υποτιθέμενη ιρανική επίθεση που είχε ως στόχο το λιμάνι της Σαλάλα, στο Ομάν, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026. (Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ μέσω AP)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει ένα ευρύ φάσμα στόχων, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών στελεχών στο Ιράν, στρατιωτικών βάσεων, εγκαταστάσεων πυραύλων και αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης και της εθελοντικής τους δύναμης, Μπασίτζ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ και γειτονικές αραβικές χώρες του Κόλπου.

Ακολουθεί μια ματιά στις δορυφορικές εικόνες για τον αντίκτυπο του πολέμου:

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs δείχνει φωτιές να μαίνονται σε ένα πλοίο μετά από στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε λιμάνι στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, στις 2 Μαρτίου 2026. (Planet Labs PBC μέσω AP)

Πλοία που καίγονται στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν

Μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχει καταγράψει μέχρι στιγμής η Planet Labs προέρχονται από το Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό ιρανικό στρατιωτικό λιμάνι, δίπλα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 2 Μαρτίου δείχνουν πλοία να καίγονται στο λιμάνι. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έχει στοχεύσει τα ναυτικά μέσα του Ιράν και δηλώνει ότι έχει βυθίσει ή προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 100 ιρανικά σκάφη μέχρι στιγμής στον πόλεμο.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πλήττει τη στρατιωτική βάση Παρτσίν του Ιράν

Οι εικόνες της Planet Labs από τις 6 Μαρτίου δείχνουν ζημιές σε διάφορα κτίρια στη στρατιωτική βάση του Παρτσίν, έξω από την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) εκτιμά ότι στο παρελθόν το Ιράν πραγματοποίησε δοκιμές ισχυρών εκρηκτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πυροδότηση πυρηνικού όπλου. Η Τεχεράνη επιμένει διαχρονικά ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, ωστόσο η ΙΑΕΑ, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και άλλοι φορείς υποστηρίζουν ότι διέθετε ενεργό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων έως το 2003.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι επιθέσεις του στο Παρτσίν έπληξαν «υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών εξαρτημάτων για την ανάπτυξη διαφόρων όπλων». Η περιοχή αυτή έχει επίσης συνδεθεί με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Σοβαρό πλήγμα στο αρχηγείο του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν

Το Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, έχει δεχτεί έντονες επιθέσεις από το Ιράν με στόχο τόσο στρατιωτικές βάσεις όσο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Μια εικόνα της Planet Labs από την 1η Μαρτίου δείχνει ένα μεγάλο κτίριο της βάσης να έχει καταστραφεί, καθώς και δύο ράντομ (radomes) πιθανώς από πυρά ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μια μεταγενέστερη φωτογραφία της Planet Labs, της 6ης Μαρτίου, δείχνει ένα άλλο κτίριο να έχει υποστεί ζημιές.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει δώσει σαφή εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής στη βάση, αλλά το Ιράν έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι της έχει επιτεθεί. Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν επίσης πυρά να κατευθύνονται προς τη βάση. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, το Ιράν επιτέθηκε και κατέστρεψε ένα παρόμοιο ράντομ στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για ασφαλείς επικοινωνίες.

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs απεικονίζει τη γαλλική ναυτική βάση «Camp de la Paix» στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 18 Φεβρουαρίου 2026. (Planet Labs PBC μέσω AP)

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs δείχνει τις ζημιές στη γαλλική ναυτική βάση με την ονομασία Camp de la Paix στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 3 Μαρτίου 2026. (Planet Labs PBC μέσω AP)

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιές στην αεροπορική βάση των ΗΑΕ

Δορυφορικές εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 15 Μαρτίου από δορυφόρο Pléiades Neo της Airbus Defense and Space και αναλύθηκαν από το AP, δείχνουν ζημιές στην αεροπορική βάση Αλ Νταφρά του Αμπού Ντάμπι. Ζημιές είναι ορατές σε μια σειρά από υπόστεγα στα βορειοδυτικά της εγκατάστασης. Ένα άλλο υπόστεγο στα νοτιοανατολικά της εγκατάστασης φαίνεται να έχει καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ ένα παρακείμενο υπόστεγο έχει υποστεί ζημιές στην οροφή. Δεν είναι σαφές τι περιείχαν τα υπόστεγα.

Η βάση Αλ Νταφρά φιλοξενεί συνήθως περίπου 2.000 Αμερικανούς στρατιώτες και τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργήσει ως σημαντική βάση επιχειρήσεων για όλα τα είδη εξοπλισμού, από οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως μαχητικά αεροσκάφη F-35. Για χρόνια, ο αμερικανικός στρατός αναφερόταν αόριστα στην Αλ Νταφρά ως βάση στη «νοτιοδυτική Ασία», προτού τα ΗΑΕ γίνουν πιο πρόθυμα να αναγνωρίσουν την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Γαλλική ναυτική βάση δέχτηκε επίθεση στο Αμπού Ντάμπι

Στο Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παρατηρούνται ζημιές στη γαλλική ναυτική βάση Camp de la Paix. Δορυφορικές εικόνες της 3ης Μαρτίου δείχνουν ζημιές σε δύο μεγάλα κτίρια που μοιάζουν με υπόστεγα εντός των εγκαταστάσεων. Η βάση βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Ζαγιέντ, στο Αμπού Ντάμπι, και σε κοντινή απόσταση από την Πολιτιστική Περιοχή της πόλης, η οποία περιλαμβάνει το Λούβρο του Αμπού Ντάμπι και άλλα σημαντικά μουσεία, τόσο αυτά που έχουν ήδη ανοίξει όσο και αυτά που βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή.

Αυτή η δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δείχνει τη φωτιά μετά από επίθεση ιρανικού drone που είχε ως στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026. (Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ μέσω AP)

Φωτιές

Οι δορυφόροι Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) έχουν επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό μεγάλων πυρκαγιών. Εικόνες από το Landsat που τραβήχτηκαν τη Δευτέρα έδειξαν μια πυρκαγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μετά από επίθεση ιρανικού drone που έβαλε φωτιά σε βυτιοφόρο καυσίμων στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου για διεθνείς πτήσεις, προκαλώντας ένα σύννεφο τοξικού μαύρου καπνού.

Μια άλλη πυρκαγιά παρατηρήθηκε επίσης τη Δευτέρα στο νότιο λιμάνι της Σαλάλα στο Ομάν, το οποίο δέχτηκε επίθεση από ύποπτα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις 11 Μαρτίου, αν και η Τεχεράνη αρνείται ότι τα εκτόξευσε στο πλαίσιο της εκστρατείας της εναντίον των αραβικών κρατών του Κόλπου. Η πυρκαγιά φαίνεται να καίει από τότε.

