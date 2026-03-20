Αύξηση της χρηματοδότησης για το BBC World Service

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών αυξάνει τη χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC κατά 33 εκατ. λίρες, εν μέσω αυξανόμενης παραπληροφόρησης και γεωπολιτικής αναταραχής.

Η ανάγκη για ανεξάρτητη και αξιόπιστη δημοσιογραφία επισημαίνεται ιδιαίτερα λόγω των διεθνών κρίσεων, όπως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κίνα και Ρωσία ενισχύουν τα δικά τους μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας ανησυχίες στον δυτικό κόσμο για την επίδραση στην παγκόσμια ενημέρωση.

Το βρετανικό υπ. Εξωτερικών αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον 33 εκατ. λίρες στην υπηρεσία, εν μέσω «αυξανόμενης παραπληροφόρησης». Το BBC χαιρέτησε την απόφαση.«Η ανάγκη για την Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC δεν υπήρξε ποτέ πιο σπουδαία. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και εβδομάδων μάς απέδειξαν την τεράστια σημασία και αξία της δημοσιογραφίας για το κοινό όλου του κόσμου, σε καιρούς αστάθειας και ανασφάλειας».



Δεν πρόκειται για μια τυχαία δήλωση. Είναι εκείνη του εκπροσώπου του BBC μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της βρετανικής κυβέρνησης για την αύξηση της χρηματοδότησης του BBC World Service. Και βέβαια είναι απόρροια των γεγονότων. Ο κόσμος βρίσκεται σε γενική αναταραχή. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει το μέτωπο του Ιράν και των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, που για ακόμα μια φορά διαταράσσουν την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και με ό,τι αυτές συνεπάγονται. Η Ευρώπη, αν και για χρόνια θεωρούταν μια «σταθερά» στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, εδώ και τέσσερα χρόνια πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος πολλές φορές «ξεχνιέται» από παράλληλα γεγονότα. Το μεταναστευτικό έχει μετατραπεί σε μείζον ζήτημα, η άνοδος της ακροδεξιάς είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ η υπέρογκη αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών της ΕΕ ασφυκτιά τα κράτη, που μοιάζουν να υποκύπτουν στις απαιτήσεις της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε αυτό το κλίμα, Κίνα και Ρωσία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να χρηματοδοτήσουν και να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στα δικά τους μέσα ενημέρωσης, κάτι που έχει «προβληματίσει» τον σύγχρονο δυτικό κόσμο.33 εκατομμύρια σε διάρκεια τριών ετώνΤο υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, υπό την Ιβέτ Κούπερ, ήταν ξεκάθαρο: «σε έναν κόσμο αυξανόμενης παραπληροφόρησης, η παγκόσμια υπηρεσία του BBC παρέχει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους δημοσιογραφία που μπορούν να εμπιστεύονται και να βασίζονται σε αυτή». Ενώ πρόσθεσε ότι «με την αύξηση της χρηματοδότησης της παγκόσμιας υπηρεσίας, η κυβέρνηση δρα για τα βρετανικά συμφέροντα, υποστηρίζοντας την ασφάλεια και προωθώντας τον πολιτισμό και τις αξίες μας σε όλο τον κόσμο».Το ζήτημα της χρηματοδότησης του παλαιότερου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου στον κόσμο απασχολεί συχνά την επικαιρότητα, αφού τα τελευταία χρόνια το BBC έχει αποδυναμώσει το προσωπικό του με περικοπές, πλήττοντας τη δυναμική του. Μόλις τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε, μάλιστα, περικοπές περίπου 10%, με στόχο να προλάβει «τυχόν οικονομικές πιέσεις».Τώρα οι εξελίξεις το φέρνουν σε μια συμφωνία διάρκειας τριών ετών, στην οποία η βρετανική κυβέρνηση θα διαθέσει συνολικά 33 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επιπλέον συνεισφορά 11 εκατομμυρίων λιρών τον χρόνο, αύξηση της τάξεως του 8% σε σχέση με πέρυσι. Μόλις λίγες ημέρες πριν, επιτροπή βουλευτών δήλωσε ότι είναι «ιδιαιτέρως προβληματική» η αβεβαιότητα της κυβερνητικής χρηματοδότησης για την υπηρεσία, με την ισχύουσα συμφωνία να λήγει στα τέλη Μαρτίου.Η κυβέρνηση διαθέτει περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού του BBC για την παγκόσμια υπηρεσία του, με το υπόλοιπο κόστος να καλύπτεται από τα τέλη που καταβάλλει ο βρετανικός λαός.Αν και ο βρετανικός οργανισμός καλωσόρισε την απόφαση, έχει κάνει ξεκάθαρο ότι επιθυμεί από την κυβέρνηση να πάρει την πλήρη ευθύνη της χρηματοδότησης της παγκόσμιας υπηρεσίας, όπως έκανε μέχρι το 2014. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το budget του συνόλου του BBC για πέρυσι ξεπερνούσε τα 4 δισεκατομμύρια λίρες.Ψηφιακή μετάβαση στο επίκεντροΟ πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής των Κοινοτήτων, που επιβλέπει τα κυβερνητικά έξοδα, σερ Τζέφρεϊ Κλίφτον Μπράουν, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «η εξέχουσα θέση της υπηρεσίας μειώνεται λόγω κακής διακυβέρνησης και κοντόφθαλμων αποφάσεων για τη χρηματοδότηση». Ενώ παράλληλα κατηγόρησε και για «αδυναμίες στη διοίκηση του BBC και στη διαχείριση της μετάβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες».Ο εκπρόσωπος Τύπου του BBC προανήγγειλε και άλλες αλλαγές, οι οποίες θα είναι με το βλέμμα στο μέλλον και στις ανάγκες του κοινού, οι οποίες αλλάζουν, ενώ η ψηφιακή μετάβαση και η παροχή ειδησεογραφίας σε γυναίκες και κορίτσια όλου του κόσμου θα είναι στο επίκεντρο.Υπενθυμίζεται ότι η παγκόσμια υπηρεσία του βρετανικού δικτύου αποτελείται από 42 διαφορετικά ξενόγλωσσα τμήματα, με τα ¾ του κοινού της υπηρεσίας να βρίσκονται σε χώρες χωρίς καθόλου ή με λίγη ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης.

