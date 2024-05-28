Αργεντινή: Η δικαιοσύνη διατάσσει την κυβέρνηση να διανείμει επισιτιστική βοήθεια

Η δικαιοσύνη της Αργεντινής διέταξε χθες Δευτέρα την κυβέρνηση του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι να προχωρήσει «αμέσως» στη διανομή σε συλλογικότητες οι οποίες ετοιμάζουν και προσφέρουν γεύματα στους φτωχότερους πολίτες αρκετών τόνων τροφίμων, που βρίσκονται στην κατοχή της, αλλά έχουν πάψει να μοιράζονται από τον Δεκέμβριο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Σεμπαστιάν Κασανέγιο έδωσε εντολή στο υπουργείο Ανθρωπίνου Κεφαλαίου να τού επιδώσει εντός 72 ωρών λεπτομερή κατάλογο των ποσοτήτων τροφίμων που παρακρατούνται και να προχωρήσει «αμέσως» στη διανομή τους.

Ο δικαστής επικαλέστηκε στην απόφασή του στατιστικές οι οποίες δείχνουν ότι ο μισός και πλέον πληθυσμός της Αργεντινής βρίσκεται πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η απόφαση ακολουθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη τον Φεβρουάριο από κοινωνικές οργανώσεις έπειτα από τη διακοπή, λίγο καιρό αφού ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση Μιλέι τον Δεκέμβριο, του εφοδιασμού με τρόφιμα κοινωνικών κουζινών.

Η κυβέρνηση δικαιολόγησε την αναστολή του εφοδιασμού με το επιχείρημα πως προχωρά σε αυστηρό λογιστικό έλεγχο σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και συλλογικότητες κοινωνικής βοήθειας. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης στο κοινοβούλιο, υποστήριξε πως οι έλεγχοι έδειξαν ότι σχεδόν το 50% των κοινωνικών κουζινών της χώρας στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για «εμπόριο της φτώχειας», κι έχει δεσμευτεί να το πατάξει· στα μέσα Μαΐου, έγιναν δεκάδες έφοδοι και προσφυγές στη δικαιοσύνη εναντίον κοινωνικών κουζινών-«φαντασμάτων» που κατά κυβερνητικές καταγγελίες καταχρώνται κρατικό χρήμα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος της προεδρίας Μανουέλ Αντόρνι ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση στην απόφαση, υπογραμμίζοντας πως αφορά «αποθέματα» προορισμένα για την αντιμετώπιση «καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» ή «καταστροφών».

Σύμφωνα με κοινωνικές οργανώσεις, στην Αργεντινή λειτουργούν κάπου 45.000 κοινωνικές κουζίνες που προσφέρουν δωρεάν γεύματα, όμως απροσδιόριστος αριθμός τους ανέστειλε τη λειτουργία του, καθώς ο εφοδιασμός τους από το κράτος διακόπηκε, ενώ κάποιες λειτουργούν ακόμη χάρη σε δωρεές πολιτών.

Η καθολική εκκλησία της Αργεντινής ζήτησε προχθές Κυριακή η κυβέρνηση να προχωρήσει «γρήγορα» στη διανομή αποθεμάτων επισιτιστικής βοήθειας στην κατοχή της.

«Πληροφορηθήκαμε πως υπάρχουν δυο αποθήκες τροφίμων του υπουργείου (σ.σ. Ανθρωπίνου Κεφαλαίου) όπου βρίσκονται πέντε εκατομμύρια κιλά αποθηκευμένων τροφίμων (...), σε περίοδο επισιτιστικής έκτακτης ανάγκης, αυτό πρέπει να μας κάνει να ξανασκεφτούμε, πρέπει να διανεμηθούν γρήγορα», ανέφερε ο πρόεδρος της επισκοπικής συνόδου της Αργεντινής, ο Όσκαρ Οχέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

